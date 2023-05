Rinnovamento in vista per la Mazda CX-5. Il modello più popolare della Casa di Hiroshima (365.135 esemplari venduto in tutto il mondo nel 2022) verrà declinato nella terza generazione a partire dal 2025.

La notizia non è ancora ufficiale, ma i rumors raccolti da Drive sono piuttosto ricchi di particolari, tanto che si parla anche delle possibili motorizzazioni del SUV più popolare firmato da Mazda.

Ancora più elettrificata

Stando a Drive, la CX-5 dovrebbe utilizzare una configurazione simile al modello attuale (in vendita dal 2017), con motori a quattro cilindri e trazione anteriore, con alcune versioni equipaggiate con le quattro ruote motrici. È probabile che la Mazda adotti un powertrain full hybrid simile a quello presente su Toyota RAV4 e Corolla Cross, data la collaborazione tra i due marchi.

Mazda CX-5 nella colorazione Zircon Sand

La partnership tra Mazda e Toyota ha già dato i suoi frutti negli scorsi anni con la Mazda2 Hybrid (derivata dalla Yaris) e con la Mazda3, che è venduta esclusivamente in Giappone con motore full hybrid.

In aggiunta, la CX-5 potrebbe essere proposta con motorizzazioni ibride plug-in e non è esclusa una versione elettrica con un motore rotativo come range extender, una soluzione già adottata dalla MX-30.

I progetti di Mazda

In ogni caso, la nuova CX-5 non è l’unica novità a cui Mazda sta lavorando. Entro fine 2023 vedremo la CX-80, il nuovo maxi SUV giapponese che supererà i 4,8 metri, avrà sette posti e sarà costruito sulla base della CX-60, con cui condividerà i motori ibridi plugin e mild hybrid diesel.

La gamma Mazda CX-5

Inoltre, la Casa nipponica starebbe progettando una sportiva con motore Wankel e tre unità elettriche. Per il momento, di questo misterioso modello ci sono solo alcuni brevetti registrati nel 2021 e nessuna indicazione ufficiale. Chissà, quindi, se questa possibile erede di RX-7 ed RX-8 vedrà mai la luce.