Negli Stati Uniti è stata presentata di recente la CX-90, il SUV top di gamma di Mazda. Anche l’Europa avrà presto un modello “ammiraglio”, ma si chiamerà CX-80 e sarà leggermente più piccolo per adattarsi ai gusti (e alle strade) del Vecchio Continente.

L’arrivo del SUV è stato anticipato dalla Casa di Hiroshima già nel 2021, ma ora, a pochi mesi dal lancio ufficiale, stanno emergendo i primi veri dettagli.

Spaziosa ed elettrificata

Le indiscrezioni sulla CX-80 arrivano direttamente da Martjin ten Brink, il direttore di Mazda Europa, nel corso di un’intervista ad Automotive News Europe. Stando al dirigente, il SUV sbarcherà dalle nostre parti entro fine 2023 e sarà essenzialmente una versione più spaziosa della CX-60. Il modello avrà la terza fila di sedili e sarà commercializzato non solo in Europa, ma anche in Giappone e in altri mercati chiave per il marchio.

Mazda CX-60 Plug-in Hybrid (2022) in prova

Indicativamente, la CX-80 potrebbe superare i 4,8 metri e avere un passo più ampio dei 2,87 metri della CX-60. La piattaforma a trazione posteriore permetterà di confermare i motori a benzina e diesel a sei cilindri, oltre a powertrain ibridi plug-in. È probabile, quindi, che vengano mantenuti l’attuale 2.5 ibrida plug-in a benzina da 328 CV e la 3.3 mild hybrid diesel da 200 e 249 CV.

Tra addii e novità

Durante l’intervista, ten Brink ha proseguito annunciando i prossimi passi del brand. La CX-3 ha lasciato il mercato, dando così la possibilità alla CX-5 di rafforzarsi ulteriormente sul mercato grazie anche all’arrivo di una nuova motorizzazione mild hybrid a benzina.

Mazda3: la compatta potrebbe ricevere il range extender della MX-30

Tra l’altro, a proposito di motori, il dirigente non ha escluso la possibilità di impiegare la soluzione del range extender vista sulla MX-30 anche su altri modelli. Per esempio, potremmo vederla su Mazda3 e CX-30, due vetture che condividono la stessa piattaforma della MX-30.

In generale, entro il 2030 Mazda punta a incrementare i suoi sforzi per l’elettrificazione: per quell’anno, la Casa stima che il 40-70% delle sue vendite annuali saranno esclusivamente elettriche.