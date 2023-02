La Mazda3 di quarta generazione è in vendita dal 2019 e fino a oggi si è evoluta soprattutto nella motorizzazione 2.0 benzina mild hybrid che grazie alla tecnologia e-Skyactiv X ha un funzionamento efficiente a metà strada tra un benzina e un diesel.

L'ultima evoluzione di questo propulsore è quella da 186 CV, protagonista di questa prova consumi reali abbinata alla trazione anteriore e al cambio manuale a 6 marce. La 5 porte giapponese ottiene nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì un consumo medio di 4,60 l/100 km che corrisponde a una percorrenza di 21,74 km/l. La spesa per la benzina consumata è di 30,26 euro.

Consumi nella media, ma alcune mild hybrid fanno meglio

Messa a confronto con le altre vetture a benzina presenti nella classifica consumi reali, la Mazda3 dimostra un'efficienza nella media, leggermente migliore rispetto ad altre compatte come Mercedes A 200 Automatic (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) e anche alla precedente Mazda3 2.0 180 CV Skyactiv-X M Hybrid (4,90 l/100 km - 20,4 km/l).

Mazda3 in colore Soul Red Crystal metallizzato

Davanti alla Mazda ci sono invece Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l), Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) e la capolista Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 CV 48V Manuale (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

Si guida bene

L'auto che ho provato è la Mazda3 2.0L 186 CV M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive, la top di gamma che nella dotazione di serie ha già cerchi in lega da 18", fari full LED adattivi a matrice, smart key, sensori di parcheggio, tetto apribile, climatizzatore automatico bi-zona, cruise control adattivo, head-up display, monitoraggio angoli ciechi e fun­zione Crui­se and Traffic Sy­s­tem.

Mazda3, gli interni

L'aggiunta della vernice metallizzata Soul Red Crystal e dell'Appearance Pack porta il prezzo di litino a 34.950 euro. Con questa cifra ci si mette in garage una berlina moderna e dal look sportivo di cui ho potuto apprezzare le buone doti dinamiche, la prontezza di risposta del motore da 186 CV e la precisione dello sterzo e del cambio manuale a 6 rapporti.

Belle ed eleganti anche le finiture esterne e interne, funzionali e comodi tutti gli ausili alla guida che rispondono rapidamente e in maniera semplice agli input che arrivano dalla strada. Lo spazio a bordo è nella media delle altre hatchback compatte sul mercato (tranne che per le gambe di chi siede dietro) e anche la capacità di carico del bagagliaio non delude. La posizione di guida bassa e l'ingombro dei montanti che tolgono un po' di visibilità possono risultare poco familiari a chi è abituato a guidare SUV e crossover.

Mazda3, la video prova del motore Skyactiv-X (180 CV)

Serbatoio grande, grande autonomia

Nelle più comuni condizioni di utilizzo questa Mazda3 mild hybrid mantiene i consumi entro limiti più che accettabili, anche se leggermente superiori ad alcune concorrenti dirette.

L'autostrada è il terreno che riduce al minimo l'efficienza, ma il serbatoio da 51 litri di benzina permette sempre di disporre di un'autonomia superiore agli 800 km con un pieno.

Mazda3, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

846 km di autonomia teorica

846 km di autonomia teorica Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

805 km di autonomia teorica

805 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.239 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda3 2.0L 186 CV M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive Ibrido

(Benzina) 137 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.402 kg 121 g/km

Dati

Vettura: Mazda3 2.0L 186 CV M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive

Listino base: 33.750 euro

Data prova: 03/02/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 13°/Sereno, 6°

Prezzo carburante: 1,827 euro/l (Benzina)

Km del test: 871

Km totali all'inizio del test: 18.964

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Nexen Winguard Sport 2 - 215/45 ZR18 93W M+S XL (Etichetta UE: D, C, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,60 l/100 km (21,74 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,7 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,26 euro

Spesa mensile: 67,23 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 238 km

Quanto fa con un pieno: 1.109 km

