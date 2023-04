Con la Mazda CX-60 diesel si affaccia sul mercato il motore a gasolio con la cilindrata più grande: 3,3 litri ottenuti con un sei cilindri in linea mild hybrid a 48 volt da 200 CV.

Il SUV gigante di Mazda lungo 4,74 metri e pesante quasi 1,9 tonnellate con trazione posteriore e cambio automatico a 8 marce dichiara un'efficienza degna di sport utility ben più piccoli e questo mi è già sufficiente per cercare di scoprire quanto consuma davvero.

L'occasione arriva con questa prova consumi reali di Mazda CX-60 3.3 diesel, i 360 km di tragitto standard da Roma a Forlì in cui ho registrato una bella media di 4,80 l/100 km (20,83 km/l) e una spesa di 31,17 euro per il gasolio del viaggio.

Consuma meno di altri maxi SUV a gasolio

Coni suoi 4,8 l/100 km di media la Mazda CX-60 diesel si inserisce in ottima posizione nella classifica consumi reali, categoria SUV di segmento D a gasolio, a pari merito con l'Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 180 CV AT8 RWD. L'unica a fare meglio è la Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid a quota 4,25 l/100 km (23,5 km/l).

Mazda CX-60 Diesel

Dietro la giapponese col sei cilindri ci sono infatti la Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive 150 CV DSG (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), la BMW X3 xDrive 20d del 2017 (5,30 l/100 km - 18,8 km/l), l'Audi Q5 3.0 TDI quattro del 2018 (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e la Land Rover Discovery R-Dynamic S D250 MHEV AWD (5,90 l/100 km - 16,9 km/l).

Finiture di pregio, spazio, potenza e il suono del 6 cilindri

L'auto provata è una Mazda CX-60 3,3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V RWD Takumi, in pratica la top di gamma della versione a trazione posteriore da 200 CV (oltre c'è la 4WD da 249 CV). Con l'aggiunta di vernice metallizzata Soul Red Crystal, tetto panoramico e Driver Assistance Pack, il prezzo di listino supera di poco i 66.000 euro.

Mazda CX-60, gli interni

Un prezzo che permette di guidare un SUV davvero grande e comodo, relativamente silenzioso, potente e scattante al punto giusto e con un piacevole allungo garantito anche dai 450 Nm del grande "6 in linea" turbodiesel con elettrificazione leggera.

Le finiture sia esterne che interne sono di pregio e anche le tecnologie di bordo e gli ausili alla guida sono di nuova generazione, così come il quadro strumenti e l'infotainment. Lo spazio per i passeggeri e i bagagli è abbondante, il cambio automatico risulta preciso e rapido, mentre la bella sonorità del motore potrebbe stancare nei lunghi viaggi e l'assetto soffre un po' i dossi più duri.

Mazda CX-60 diesel, la nostra prova

Consumi contenuti anche nelle situazioni difficili

Nell'utilizzo quotidiano della Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D ho ottenuto consumi sempre bassi, almeno in rapporto alla mole e alle prestazioni di questo maxi SUV diesel, registrando medie più che accettabili anche in autostrada e in città.

Il serbatoio da 58 litri di gasolio permette di percorre sempre almeno 800 km con un pieno e di superare di slancio i 1.000 km di autonomia quando il percorso è del tipo "economy run" extraurbano.

Mazda CX-60, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

852 km di autonomia teorica

852 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

980 km di autonomia teorica

980 km di autonomia teorica Autostrada: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

904 km di autonomia teorica

904 km di autonomia teorica Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.525 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda CX-60 3,3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V Takumi Ibrido

(Gasolio) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.882 kg 130 g/km

Dati

Vettura: Mazda CX-60 3,3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V RWD Takumi

Listino base: 60.770 euro

Data prova: 03/04/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 21°/Sereno, 9°

Prezzo carburante: 1,804 euro/l (Gasolio)

Km del test: 858

Km totali all'inizio del test: 7.472

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Yokohama BluEarth*Winter V906 SUV - 235/90 R20 104V XL M+S (Etichetta UE: C, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Computer di bordo: 4,7 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,17 euro

Spesa mensile: 69,27 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 231 km

Quanto fa con un pieno: 1.208 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.