Anche per la Land Rover Discovery diesel mild hybrid che è diventata la Crew Car di Motor1.com è arrivato il turno di fare i conti con la prova dei consumi reali. Il grande SUV fuoristrada britannico ricoperto con le grafiche speciali Motor1 ideate da Garage Italia in versione D250 MHEV ha affrontato il percorso standard di 360 km consumando in media 5,90 l/100 km (16,95 km/l) e spendendo 34,81 euro per il gasolio utilizzato.

Una media tutt'altro che disprezzabile, soprattutto in rapporto alla potenza (249 CV), alla lunghezza (4,95 metri) e al peso (2.384 kg) di questo yacht terrestre che si trova a suo agio sia su strada che fuori strada. Ennesima dimostrazione che il motore diesel conserva in ogni condizione il suo vantaggio di efficienza, con o senza sistema mild hybrid.

Nuovo diesel mild hybrid più efficiente del diesel V6

Basta infatti scorrere la classifica dei consumi reali per notare come Land Rover Discovery diesel mild hybrid non sfigura nella graduatoria assoluta e si comporta discretamente nella categoria dei SUV grandi a gasolio.

Con i suoi 5,90 l/100 km la nostra Crew Car ha consumato poco più della poderosa BMW X7 M50d (5,85 l/100 km - 17,0 km/l), esattamente quanto la più compatta Range Rover Evoque D180 AWD, ma meno della Land Rover Discovery 3.0 SDV6 306 CV (6,15 l/100 km - 16,2 km/l) pre restyling con il motore V6 al posto dell'attuale 6 in linea elettrificato.

Fuoristrada vero vestito da SUV, coccola i passeggeri

Chi guida la Land Rover Discovery restyling, anche la D250 MHEV del nostro test dei consumi, prova quel peculiare senso di dominio della strada e inarrestabilità che pochi altri SUV o fuoristrada possono offrire. Le sospensioni pneumatiche, le marce ridotte, il climatizzatore quadri-zona, il gancio di traino estraibile elettricamente, il portellone elettrico con ribaltina che sostiene fino a 200 kg sono solo alcune delle tante dotazioni di serie e opzionali che rendono unica ed esaltante l'esperienza di guida o di viaggio.

Il tutto per un prezzo finale di listino che supera di poco i 90.000 euro e che fa della Crew Car di Motor1.com un super fuoristrada con doti da SUV di lusso che scatta rapidamente a ogni affondo sull'acceleratore, fa sentire il suo peso in curva, ma coccola sempre i suoi passeggeri. Anche la praticità di alcune soluzioni di carico, vani porta oggetti e sedili sono il termine di paragone per questo segmento. Qui la nostra video prova #perchécomprarla.

Serbatoio grande, autonomia grande

La buona efficienza della motorizzazione mild hybrid aiuta a contenere i consumi entro limiti accettabili anche nelle altre situazioni di guida quotidiana, compresi i viaggi in autostrada e l'utilizzo sui percorsi misti urbano-extraurbano. Il gigantesco serbatoio da 89 litri di gasolio aiuta poi a rendere sporadiche le visite al distributore, con autonomie che oscillano tra i 700 e i 1.000 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 11,5 l/100 km (8,6 km/l)

765 km di autonomia

765 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 9,7 l/100 km (10,3 km/l)

916 km di autonomia

916 km di autonomia Autostrada: 8,9 l/100 km (11,2 km/l)

996 km di autonomia

996 km di autonomia Economy run: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

1.646 km di autonomia

1.646 km di autonomia Massimo consumo: 36,1 l/100 km (2,7 km/l)

240 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Land Rover Discovery R-Dynamic S D250 MHEV AWD Automatico Ibrido

(diesel) 183 kW Euro 6d-ISC-FCM 2.384 kg 220 g/km

Dati

Vettura: Land Rover Discovery R-Dynamic S D250 MHEV AWD Automatico

Listino base: 76.200 euro

Data prova: 12/11/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 19°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,639 euro/l (Diesel)

Km del test: 848

Km totali all'inizio del test: 18.846

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Zero All Season - 255/55 R20 110W M+S XL PNCS LR (Etichetta UE: A, B, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 5,90 l/100 km (16,95 km/l)

Computer di bordo: 5,9 l/100 km

Alla pompa: 5,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,81 euro

Spesa mensile: 77,36 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 207 km

Quanto fa con un pieno: 1.508 km

