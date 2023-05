Il motore rotativo Wankel riprogettato da Mazda per la MX-30 R-EV potrebbe presto essere utilizzato sotto un'altra auto. Negli Stati Uniti, pochi giorni fa, è stato divulgato un nuovo brevetto della casa che mostra un'auto sportiva alimentata da un motore rotativo elettrificato.

Questo non significa necessariamente che verrà messa in produzione, ma è certamente un'indicazione che in Giappone ci stanno pensando. Ecco tutto quello che sappiamo.

Due anni di prove

Il brevetto è stato scoperto dal sito americano The Drive e risale al giugno 2021, il mese in cui è stato formalmente prodotto. Il testo non contiene molte informazioni sul motore rotativo in sé, ma dice che è collocato nella parte anteriore dell'auto, come propulsore alternativo.

Proprio come successo sotto alla recente versione ibrida plug-in della MX-30, infatti, anche in questo caso il Wankel potrebbe essere uno dei motori di un powertrain elettrificato più complesso.

Il motore Wankel

Nel documento si legge anche della presenza di una combinazione di diversi tipi di motori elettrici: una coppia propulsori a induzione da 17 kW per le ruote anteriori e un motore sincrono a magneti permanenti da 25 kW per le ruote posteriori, inserito all'interno della campana del cambio automatico.

Il risultato dovrebbe essere un'auto con trazione integrale inseribile, perché, come riportato dallo stesso The Drive e come abbiamo spiegato più volte su InsideEV.com, questi due tipi di motori elettrici erogano la coppia in modi diversi.

Info elettriche

Scendendo più nel dettaglio delle componenti elettriche, l'impianto di bordo di questa nuova auto dovrebbe essere composto da un sistema unico a tensione variabile, che dovrebbe utilizzare quattro moduli da 48 volt alloggiati in un unico pacco batterie.

Durante le fasi di guida a basso carico, i moduli dovrebbero funzionare come una tradizionale batteria da 48 volt, ma quando è necessario il massimo potenziale, la batteria dovrebbe utilizzare interruttori elettrici per riconfigurare due coppie di celle in modo da permettere il funzionamento in serie a 96 volt.

Secondo il brevetto, questo design consentirebbe di risparmiare peso, un aspetto fondamentale per un'auto sportiva dotata di un motore a combustione, tre motori elettrici e una batteria.