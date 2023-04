C’è una Mazda2 con le motorizzazioni realizzate dalla Casa, anche mild hybrid, ma c’è anche una versione full hybrid completamente diversa, frutto delle sinergie con Toyota. Se la carrozzeria, quindi, è praticamente quella della Toyota Yaris, la Mazda 2 Hybrid è un prodotto Mazda anche per quel che riguarda le promozioni di aprile, allieate alle altre offerte sulla gamma.

Il prezzo di listino della Mazda 2 1.5 VVT Full Hybrid Electric Pure con cambio E-CVT è di 23.620 euro, ma con 1.900 euro di Ecobonus Mazda in caso di permuta o rottamazione, si parte da 21.720 euro.

L’anticipo è di 8.100 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 144,59 euro (TAN 6.99%, TAEG 9,04%); la rata finale è invece pari a 11.573,8 euro, per um massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

Lo sconto offerto da Mazda di 1.900 euro con rottamazione, ma anche con permuta, rende possibile guidare una Mazda 2 Full Hybrid con rate inferiori ai 150 euro mensili, anche considerando le spese mensili.

Svantaggi

Ci sono 8.100 euro di anticipo da versare interamente, se l’usato da dare in cambio non ha valore.

In sintesi