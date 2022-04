La nuova Mazda2 è cambiata completamente con l'entrata nei listini della versione full hybrid che è stretta parente della Toyota Yaris Hybrid. Questa Mazda2 Hybrid merita quindi una prova approfondita dei consumi reali per capire se il motore 1.5 tre cilindri a benzina unito al motore elettrico (116 CV totali) riesce a confermare la sua efficienza quasi proverbiale.

La risposta è sì, perché nel tragitto standard di 360 km del test la nuova Mazda2 Hybrid ottiene un ottimo consumo medio di 3,70 l/100 km (27,03 km/l di percorrenza) pari a una spesa di 23,70 euro per la benzina del viaggio.

Di diritto nel club dei bassi consumi

I 3,70 l/100 km della Mazda2 Hybrid valgono alla compatta cinque porte giapponese un posto di spicco nella parte più alta della classifica consumi reali, nell'esclusivo club delle auto "sotto i 4 l/100 km" e a livello dei modelli più efficienti. La nuova Mazda2 in versione full hybrid si avvicina molto alla citata Toyota Yaris 1.5 Hybrid (3,60 l/100 km - 27,7 km/l) e resta poco distante anche dalla Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid (3,55 l/100 km - 28,1).

Tra le compatte a benzina le uniche ad avvicinarsi ai consumi della Mazda2 Hybrid sono la Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l), Opel Corsa 1.2 75 CV (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) e Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100 CV (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), mentre più lontane risultano Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 CV e Suzuki Swift 1.0 Hybrid a pari merito a quota 4,10 l/100 km (24,3 km/l) e la Mazda2 1,5L Skyactiv-G 5MT (4,35 l/100 km - 22,9 km/l)

Bene dotazione e ausili alla guida

La vettura provata è una Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 CV Select, allestimento particolarmente ricco che già include nella dotazione di serie climatizzatore automatico bi-zona, head-up display, cerchi in lega da 16", telecamera posteriore, cruise control adattivo, mantenimento corsia, strumentazione digitale e schermo touch da 8" per l'infotainment.

L'aggiunta della vernice metallizzata porta il prezzo di listino a quota 26.650 euro, cifra che può essere ridotta con le offerte Mazda. Questa Mazda2 ibrida full risulta quindi ben accessoriata e completa nelle dotazioni di sicurezza e ausili alla guida, con una buona qualità percepita e piuttosto silenziosa. L'assetto è equilibrato e gestisce con facilità e comfort i 116 CV di questa trazione anteriore dotata di cambio automatico CVT. Solo il bagagliaio non particolarmente ampio e le portiere posteriori con apertura ridotta risultano in alcuni casi poco pratici.

Buone autonomie con un pieno

In tutte le più frequenti situazioni di guida la Mazda2 Hybrid si dimostra particolarmente sobria nei consumi di benzina, arrivando facilmente a superare una quota del 50% di guida in modalità elettrica. Ne consegue che le medie di consumo restano sempre molto basse, anche in città o in autostrada.

Il serbatoio da 36 litri di benzina permette di avere a disposizione ottime autonomie con un pieno, sempre comprese tra i 600 e gli 800 km, con punte oltre i 1.000 km sui tratti di strada più favorevoli all'efficienza.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

835 km di autonomia

835 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

946 km di autonomia

946 km di autonomia Autostrada: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

666 km di autonomia

666 km di autonomia Economy run: 3,0 l/100 km (33,3 km/l)

1.198 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 CV Select Ibrido (benzina) 68 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.125 kg 92 g/km

Dati

Vettura: Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 CV Select

Listino base: 25.900 euro

Data prova: 07/04/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 19°/Sereno, 17°

Prezzo carburante: 1,779 euro/l (Benzina)

Km del test: 840

Km totali all'inizio del test: 1.477

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Bridgestone Ecopia EP150 - 195/55 R16 87V (Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 3,70 l/100 km (27,03 km/l)

Computer di bordo: 3,6 l/100 km

Alla pompa: 3,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 23,70 euro

Spesa mensile: 52,66 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 304 km

Quanto fa con un pieno: 973 km

