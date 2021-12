Rivoluzione in Casa Mazda. Frutto della collaborazione con Toyota, la Mazda2 è tutta nuova e ha forme (e motore) derivate dalla Yaris. Ciò ha permesso alla compatta di diventare full hybrid per la prima volta nella sua storia e di puntare ulteriormente su efficienza e su emissioni ridotte.

Seconda Mazda, il nuovo modello sarà strategico per raggiungere gli obiettivi del piano “Sustainable Zoom-Zoom 2030”.

Le dimensioni

Il design della Mazda2 è stato rivisto essenzialmente nei loghi. Naturalmente, al posto di quelli Toyota sono presenti quelli Mazda, ma le dimensioni e il look sono praticamente immutati.

La nuova Mazda2 Hybrid è quindi una compatta di segmento B lunga 3,94 m, larga 1,75 m e alta 1,47 m con un passo di 2,68 m. Proprio quest’ultimo valore consente di ottenere un abitacolo piuttosto spazioso per quattro adulti e un bagagliaio da 286 litri.

Motore e allestimenti

Il powertrain della Mazda2 Hybrid mette insieme l’azione di un motore a benzina 3 cilindri da 1.490 cc e di un’unità elettrica per una potenza totale di 116 CV. Capace di scattare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e di toccare i 175 km/h, nel ciclo combinato WLTP consuma 3,8-4 l/100 km emettendo 87-93 g/km di CO2 (in base all’adozione di cerchi da 16” o 15”).

All’avvio la Mazda passa automaticamente in modalità EV a zero emissioni. Durante la marcia, invece, l’erogazione della potenza viene ripartita tra motore termico ed elettrico. In fase di decelerazione e frenata, l’energia cinetica viene recuperata e immagazzinata nella batteria, la quale non deve essere ricaricata attraverso una colonnina.

La Mazda2 Hybrid debutterà nella primavera 2022 in tutta Europa con tre livelli di allestimento Pure, Agile e Select. I prezzi devono ancora essere annunciati.