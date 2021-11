Tempo di novità per la Mazda CX-30, il SUV compatto giapponese che col model year 2022 si concentra sulla tecnologia rinnovando il sistema di infotainment, ora ancora più potente e connesso. Un aggiornamento software accompagnato da uno speciale allestimento completamente nuovo, denominato Homura, e una nuova tinta per la carrozzeria.

Rimangono invece invariate meccanica e gamma motori, rinnovata col model year 2021 e composta dal 1.8 diesel da 116 CV, abbinato anche alla trazione integrale, al 2.0 benzina da 122 o 150 CV (quest'ultimo anche con schema 4WD) o allo Skyactiv X da 186 CV con trazione anteriore o integrale.

Basta lo smartphone

Col model year 2022 la Mazda CX-30 aggiunge la possibilità di gestire, grazie all'infotainment connesso e alla rinnovata MyMazda App, vari parametri del SUV coupé come il controllo del livello dei liquidi, la pressione degli pneumatici, la chiusura delle portiere o la posizione dell'auto, oppure inviare al navigatore satellitare l'itinerario selezionato sul proprio smartphone. In più sono presenti la protezione da remoto e la chiamata d’emergenza eCall.

Mazda CX-30 Mazda CX-30 2022 interni

Tecnologia arricchita assieme a una carrozzeria disponibile con la nuova tinta Platinum Quartz e lo speciale allestimento Homura, disponibile anche per il resto della gamma 2022 di Mazda, caratterizzato da finiture in nero lucido per specchietti retrovisori, inserti della calandra e cerchi in lega da 18”, assieme a sedili in pelle nera con cuciture rosse e portellone ad azionamento elettrico.

Mazda CX-30 2022, i prezzi

I prezzi della Mazda CX-30 2022, già ordinabile in concessionaria e in arrivo all'inizio del 2022, partono dai 25.700 euro della versione e-Skyactiv-G 2.0 l 122 CV in allestimento Evolve e arrivano fino ai 37.500 euro della CX-30 e-Skyactiv-X AWD Exclusive da 186 CV. La Mazda CX-30 in allestimento Homura va invece da un minimo di 27.450 euro (2.0 l 122 CV e-Skyactiv-G) al massimo di 30.650 euro col motore e-Skyactiv-X .