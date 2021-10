Grandi progetti per Mazda. Il marchio giapponese annuncia un’espansione della propria gamma europea nei prossimi anni.

Tra il 2022 e il 2023 arriveranno nel Vecchio Continente le CX-60 e CX-80, mentre nel Nord America debutteranno le CX-50, CX-70 e CX-90. Ecco quello che c'è da sapere sui piani di Mazda.

Le novità per l’Europa

La divisione dei modelli è stata studiata da Mazda “in base alla larghezza delle strade e degli stalli dei parcheggi”. Così, modelli più larghi e grandi come, appunto, la CX-70 e CX-90 verranno venduti esclusivamente in mercati, come quello nordamericano, in grado di accogliere “fisicamente” certi tipi di auto.

Europa e Giappone, invece, riceveranno delle auto sviluppate per adattarsi al relativo contesto urbano. La CX-50 è un caso particolare: di fatto, si tratta di un’evoluzione della “nostra” CX-5 e sarà venduta esclusivamente negli Stati Uniti. La CX-5 “europea”, invece, continuerà a vivere e avrà tecnologie sempre più evolute.

Mazda CX-5 (2022)

Sta di fatto che tutti i nuovi modelli saranno crossover o SUV. Le dimensioni dovrebbero crescere in proporzione al numero del modello. Ad esempio, la CX-60 avrà 5 posti, mentre la CX-80 potrà accomodare fino a 7 persone.

Secondo alcuni rumors, le CX-60, CX-70, CX-80 e CX-90 saranno basate su una nuova piattaforma a trazione posteriore e integrale, mentre la CX-5 (e CX-50 per gli USA) continuerà ad essere sviluppata sulla stessa architettura a trazione anteriore e integrale di Mazda3 e CX-30.

Prima le ibride, poi all-in sull'elettrico

In Europa, CX-60 e CX-80 saranno offerte con motorizzazioni ibride plug-in dotate di motore a 4 cilindri a benzina e di un’unità elettrica. Successivamente, verranno introdotti motori Skyactive-X a 6 cilindri in linea a benzina e Skyactive-D diesel entrambi in versione mild hybrid a 48 V.

Mazda MX-30

Mazda punterà sempre di più anche sulla MX-30. Attualmente disponibile solo in versione full electric, il crossover compatto riceverà una variante ibrida con motore rotativo nella prima metà del 2022. E, sempre a proposito di elettrificazione, nel 2025 è previsto il debutto di un nuovo modello sviluppato su una piattaforma pensata esclusivamente per auto a batteria.

Infine, la Casa pianifica la vendita di soli modelli elettrici a partire dal 2030.