Uno strano brevetto riaccende la speranza negli appassionati di Mazda. I disegni sembrano far riferimento ad un modello sportivo che potrebbe essere a tutti gli effetti una nuova RX. Da tempo i fan del marchio giapponese aspettano una Mazda capace di raccogliere l’eredità di RX-7 e RX-8 e chissà che questa non sia la volta buona.

Il primo sguardo alla nuova sportiva

Prima di proseguire oltre, però, occorre tornare coi piedi per terra. Le Case registrano continuamente nuovi brevetti e molti di questi rimangono solamente delle belle idee mai realizzate. Per questa ragione, anche se Mazda ha effettivamente impiegato tempo e risorse per studiare un modello sportivo, questo non significa che sia davvero in arrivo.

I disegni mostrano la struttura delle sospensioni posteriori e la carrozzeria del veicolo. Anche se alcune indicazioni tecniche possono risultare incomprensibili alla maggior parte delle persone, ci sono due immagini piuttosto esplicative.

La prima mostra chiaramente la parte posteriore di quella che sembra una coupé. Nella seconda, invece, si vede una sorta di tunnel che attraversa longitudinalmente tutto il telaio e che potrebbe ospitare una trasmissione diversa dal solito.

C’è ancora speranza

Il brevetto è stato registrato il 16 gennaio 2020, ma è stato reso pubblico solo di recente. Inutile dire che nell’ultimo anno e mezzo sono cambiate molte cose nel mondo dell’auto e non solo. Può essere, quindi, che, a causa di nuove valutazioni di mercato, Mazda abbia abbandonato il progetto.

Volendo essere ottimisti, però, i disegni potrebbero essere davvero i primi passi della probabile RX-9. Del resto, i bozzetti della parte posteriore sono abbastanza simili alle forme della concept RX-Vision presentata nel 2015. Qualora la sportiva dovesse prendere vita, è probabile che venga proposta in forma elettrificata, magari in una nuova interpretazione del mitico motore rotativo Wankel.