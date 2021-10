Nel corso degli ultimi anni è stato difficile capire i piani di Mazda per i modelli futuri, fra cui la Mazda6. Sin dal 2017 si parla di trazione posteriore e motore 6 cilindri, e da allora queste voci sono continuate fino ad oggi: secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe debuttare nella prima metà del 2022.

Il rapporto in questione in realtà conferma quanto già sentito finora, perché nel corso degli anni erano molte le voci a riferire il 2022 come anno del debutto per la berlina RWD. E a conferma del 6 cilindri, Mazda ha pubblicato alcuni teaser del nuovo motore insieme ad altri propulsori a fine 2020.

Poche differenze dal concept

Quando la Mazda6 farà il suo debutto, porterà con sé un corso stilistico completamente nuovo: i rapporti parlano di una forte ispirazione alla Mazda Vision Coupé Concept del 2017, che era un modello a due porte con cofano molto allungato e design levigato.

Probabilmente la Mazda6 avrà un disegno della griglia differente - che sarà lo stile comune a tutti i modelli futuri - e un diffusore posteriore ad H, e a differenza del concept dovrebbero esserci 5 posti a sedere. Per il resto, nelle forme non dovrebbe differire troppo dal concept nelle foto sopra.

La gamma motori di Mazda per la sua berlina comprenderà un 3.0 Diesel a sei cilindri in linea mild-hybrid con sistema a 48V, ma anche il 6 cilindri in linea a benzina dovrebbe godere della stessa elettrificazione. I rapporti parlano anche di un ibrido plug-in e di una variante completamente elettrica, che però dovrebbero debuttare più avanti nel ciclo di vita della Mazda6.

Come già anticipato (e che fra gli appassionati è stato motivo di un grande hype), è molto probabile - se non sicuro - che la Mazda6 godrà della trazione posteriore per tutti i powertrain, e forse il futuro sistema plug-in potrebbe offrirle la trazione integrale ibrida. In attesa di teaser ufficiali pre-lancio, non resta che aspettare conferme da Mazda per l'eventuale debutto al 2022.