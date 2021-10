Il nuovo model year della Mazda2 è stato lanciato nel corso dell'estate e rappresenterà il canto del cigno dell'attuale generazione, destinata a cedere il passo alla nuova nel corso del 2022. Un classico avvicendamento a 8 anni dal lancio e che vedrà la piccola giapponese cambiare - come da tradizione - completamente stile, che non sarà però in linea con quello delle sorelle maggiori.

Come mostrato dalle foto spia infatti la nuova Mazda2 avrà le forme della attuale Toyota Yaris. Quella che vedete parcheggiata infatti non è la piccola delle 3 Ellissi, ma la sua "cugina" di Hiroshima col logo (malamente) coperto da del nastro adesivo nero.

Piccola e ibrida

Così "travestita" si potrebbe pensare di trovarsi davanti alla Toyota Yaris: le differenze estetiche non ci sono e anche il logo "hybrid" è rimasto lo stesso. Ibrido che rappresenterà nella stragrande maggioranza dei mercati, Italia compresa, il cuore dell'offerta e non modificherà lo schema che già muove la Yaris.

Sotto al cofano della nuova Mazda2 ci sarà infatti lo stesso 1.5 3 cilindri da 115 CV con batterie agli ioni di litio, per consumi reali (testati nel nostro Roma - Forlì) pari a 27,78 km/l.

Una campionessa di economy run che sarà affiancata anche da versioni benzina, tutte abbinate alla trazione anteriore e alla carrozzeria 5 porte. La 3 porte infatti è riservata alla GR Yaris, la versione più sportiva della piccola delle 3 Ellissi che quasi certamente non avrà una controparte firmata Mazda.

E il crossover?

Come scritto all'inizio la nuova Mazda2 arriverà nel 2022, con prezzi e allestimenti ancora tutti da definire, e replicherà quanto fatto da Suzuki con Across e Swace, derivate rispettivamente da Toyota RAV4 e Corolla. Al suo fianco non ci sarà una versione rialzata derivata dalla Yaris Cross.