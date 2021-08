La piccola Mazda2 si evolve per il 2022 con una nuova edizione speciale, motori aggiornati e una dotazione ancora più completa per la tecnologia di bordo.

La compatta giapponese mantiene così intatte le forme e gli interni aumentando l’efficienza e la connettività.

Gli aggiornamenti del Model Year 2022

Il Model Year 2022 vede confermate le forme dell’attuale Mazda2 ispirate al KODO Design della Casa. Il look è quindi caratterizzato da forme eleganti e da due nuove tinte, la Deep Crimson Red e la Platinum Quartz. Alla dotazione si aggiungono anche cerchi in acciaio da 15” color argento con un nuovo design e i cerchi in lega da 16” in nero lucido.

Piccoli cambiamenti anche nell’abitacolo. Il sistema d’infotainment Mazda Connect supporta Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless in tutti gli allestimenti.

Sotto il cofano troviamo l’ultima evoluzione dei motori SkyActiv-G. Il 1.5 a benzina presenta la nuova tecnologia Diagonal Vortex Combustion con un rapporto di compressione 15:1. Seconda la Casa, questa modifica permette di ridurre i consumi del 6,8% e le emissioni del 9-12% rispetto alla precedente generazione di motori.

Tre le varianti di potenza: 75, 90 e 115 CV, con le ultime due che sono mild hybrid. Tutte le versioni sono disponibili col cambio manuale a 6 rapporti, ma la 90 CV si può richiedere anche con l’automatico a 6 marce.

Sicurezza ed edizione speciale

Completo anche il pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida della Mazda2. L’Advanced Smart City Brake Support consente la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni anche in condizioni di scarsa visibilità. Disponibili anche il mantenimento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il 360° View Monitor (composto da ben 4 telecamere selezionabili) con sensori di parcheggio anteriori.

Sul mercato europeo debutta anche la Homura Special Edition. Questo allestimento speciale della Mazda comprende cerchi in lega da 16” e calotte degli specchietti in nero lucido. Nell’abitacolo, invece, la Homura si distingue per i sedili neri con cuciture a contrasto rosse.

I prezzi ufficiali della Mazda2 MY22 verranno svelati nelle prossime settimane.