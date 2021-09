Nuova tornata di test e valutazioni per il Green NCAP. Svolti nei laboratori di 8 Paesi europei e su strada, i collaudi mirano ad assegnare un punteggio a emissioni e consumi dei principali modelli presenti sul mercato.

I test possono simulare anche condizioni ambientali e climi differenti e le ultime protagoniste sono state Mazda2, Ford Puma e DS 3 Crossback.

Mazda2

La versione messa alla prova della Mazda2 è stata la 1.5 Skyactiv-G a benzina. I test hanno evidenziato buoni punteggi in termini di efficienza e consumi (6,1 l/100 km nello “scenario peggiore”) con uno score di 6.9/10. Positivi anche i dati sulle emissioni della Mazda, anche se i collaudatori suggeriscono l’aggiunta di un filtro antiparticolato per ridurre ulteriormente le sostanze nocive rilevate nei test più “severi” del Green NCAP.

Mazda2 Punteggio Clean Air Index 5.9/10 Energy Efficiency Index 6.9/10 Greenhouse Gas Index 5.6/10

Ford Puma

Si parla del 1.0 mild-hybrid a benzina del crossover compatto dell’Ovale Blu. Il modello ha fatto registrare un punteggio di 3 stelle su 5 spiccando per i suoi consumi contenuti (ma più alti degli altri due modelli con un risultato di 7l/100 km) e per le emissioni di gas serra.

Meno bene sono andate invece le misurazioni di NH 3 , agente inquinante che non è regolamentato dai cicli di omologazione. Su questo fronte, la Puma ha ottenuto un punteggio più basso nell’indice Clean Air del Green NCAP.

Ford Puma Punteggio Clean Air Index 4.8/10 Energy Efficiency Index 6.4/10 Greenhouse Gas Index 5.1/10

DS 3 Crossback

Infine, è stato il turno del crossover francese che è disponibile nelle varianti a benzina, diesel ed elettrica. Oggetto del test è stata la 1.5 BlueHDi diesel da 131 CV con cambio automatico che ha chiuso le prove con un punteggio di 2 stelle e mezzo.