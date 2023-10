Quale prendo? La ND1 o la ND2? Con il 1.5 o con il 2.0? Roadster o RF? Sono queste le domande che si pongono quasi sempre gli appassionati interessati all'acquisto dell'ultima Mazda MX-5.

Gli stessi che da oggi hanno anche un'altra scelta da poter fare: optare per la nuovissima ND3, il terzo restyling di "metà" (ormai non più, diciamo "terza") carriera dell'ultima Miata. Scopriamo cosa cambia e come è fatta.

E' sempre lei

Il secondo restyling della Mazda MX-5 ha debuttato proprio in queste ore in Giappone. Si chiama, come da tradizione, ND3 e introduce diverse novità per quanto riguarda l'estetica e le dotazioni, sia tecniche che tecnologiche.

Partiamo per una volta dalla meccanica, ciò che sicuramente interesserà maggiormente a tutti gli appassionati. Prima di tutto sulla (o sotto alla) "nuova" spider giapponese debutta un innovativo differenziale a slittamento limitato asimmetrico di nuova concezione, studiato dagli ingegneri per migliorare ulteriormente la stabilità delle versioni più potenti.

Mazda MX-5 ND3

Insieme fa il suo ingresso nella dotazione anche un servosterzo elettrico leggermente rivisto, con l'obiettivo di ridurre l'attrito e offrire una "sensazione di feedback più naturale e pulita". Ma non solo. Il sistema di trazione guadagna una nuova modalità rinominata "DSC-Track", che lo fa intervenire solo quando il conducente perde effettivamente il controllo del mezzo, anche in pista.

Mazda MX-5 ND3, il nuovo differenziale LSD

Parlando strettamente dei due motori, poi, in occasione di questo lieve, nonché ultimo, lifting di metà carriera il motore da 1,5 litri è stato lievemente affinato, per poter offrire circa 4 CV di potenza extra se alimentato con benzina a 100 ottani. Il 2,0 litri, invece, grazie a una nuova mappa motore è stato migliorato nell'erogazione e ora è in grado di fornire una migliore risposta alle sollecitazioni, sia in accelerazione che in decelerazione.

Mazda MX-5 Miata (JDM) 2024

Ora con il grande infotainment

Già ordinabile nel Paese del Sol Levante, la Mazda MX-5 ND3 è stata aggiornata anche dal punto di vista estetico ed elettronico. Partendo dal frontale, è stata equipaggiata con dei nuovi fari full LED adattivi con luci diurne integrate, che dunque lasciano definitivamente la posizione a "baffo" nella parte più bassa del paraurti.

Allo stesso tempo, al posteriore debuttano dei nuovi fanali completamente a LED, anche per quanto riguarda le frecce e le luci di retromarcia.

Mazda MX-5 ND3, il nuovo radar per l'ACC Mazda MX-5 ND3, i nuovi fanali posteriori full LED

Parlando di tecnologia, contestualmente a questo lieve aggiornamento, il lato sinistro della griglia anteriore è stato modificato per poter ospitare un nuovo sensore radar più potente, ora in grado di gestire anche il cruise control adattivo con Smart Brake Support - che può fermare automaticamente l'auto in retromarcia a una velocità massima di 15 km/h quando rileva un oggetto. Le modifiche esterne sono state completate da Mazda con la nuova tinta Aero Gray Metallic e con nuovi cerchi da 16 e 17 pollici.

Mazda MX-5 ND3, i nuovi cerchi in lega da 17 pollici Mazda MX-5 ND3, i nuovi cerchi in lega da 17 pollici

Le tante novità proseguono anche all'interno, dove il vecchio sistema di infotainment è stato sostituito con un nuovo sistema da 8,8 pollici, lo stesso delle sorelle "piccole" Mazda2 e CX-3, abbinato a nuove prese USB-C, a un nuovo quadro strumenti digitale e a diverse altre novità, come i rivestimenti "vintage" e uno specchietto retrovisore moderno senza cornice.

Mazda MX-5 ND3, i nuovi interni Mazda MX-5 ND3, il nuovo sistema di infotainment Mazda MX-5 ND3, il nuovo quadro strumenti

Nei prossimi mesi l'auto arriverà nei concessionari di tutto il mondo, inclusa naturalmente l'Italia, dove sarà venduta con prezzi non ancora comunicati.