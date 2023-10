La Mazda CX-30 si è appena aggiornata per il 2023 con dettagli, dotazioni e finiture inedite, mantenendo invariate le già note motorizzazioni mild hybrid e-Skyactiv.

Per saggiare le doti di efficienza del rinnovato SUV compatto di Mazda ho così deciso di impegnare nella prova dei consumi reali la CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 CV con cambio manuale 6 marce e trazione anteriore.

Quello che ne è venuto fuori è un consumo medio di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) nel percorso di riferimento di 360 km da Roma a Forlì, con una spesa di 32,97 euro per la benzina del viaggio.

Consumi un po' migliori della media

Confrontando i 4,75 l/100 della Mazda CX-30 con i risultati che ho raccolto negli ultimi anni nella classifica consumi reali, categoria auto a benzina, noto che la giapponese mild hybrid si posiziona poco sopra la media del segmento SUV compatti, a pari merito con Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale e Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV manuale.

La rinnovata Mazda CX-30 (2023)

Un po' più della Mazda hanno invece consumato Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica (5,05 l/100 km - 19,8 km/l) e

curiosamente anche Mazda CX-30 180 CV Skyactiv-X M Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

Più efficienti di questa CX-30 si sono invece dimostrate Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 e Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 a quota 4,50 l/100 km (22,2 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT, regina della classifica con 3,75 l/100 km (26,6 km/l).

Motore silenzioso, senza vibrazioni e con un certo brio

L'auto che ho provato è la Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV Homura, la top di gamma che offre già di serie cerchi in lega da 18" in nero lucido come gli specchietti, vetri scuri posteriori, climatizzatore automatico bi-zona, Smart Key e ricarica wireless per smartphone. Aggiungendo la vernice metallizzata Machine Grey il prezzo di listino arriva a 31.950 euro.

Mazda CX-30 (2023), gli interni

Con questa spesa si può guidare un SUV compatto e agile ma piuttosto capiente, con un bagagliaio regolare e un assetto equilibrato che non stanca e mostra una certa sportività. Il motore mild hybrid da 150 CV dimostra un funzionamento silenzioso, privo di vibrazioni e abbastanza brioso. Anche il cambio manuale della Mazda ha un funzionamento fluido e preciso, ma personalmente avrei preferito la comodità dell'automatico 6 marce che costa 2.000 euro in più.

Città e autostrada fanno salire i consumi

Nelle più classiche situazioni di guida ho registrato con la Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV medie di consumo abbastanza contenute, arrivando a richiede un po' più di benzina solamente in autostrada e nel rapido traffico cittadino.

Mazda CX-30 (2023), la vista posteriore

Il serbatoio da 51 litri di benzina riesce comunque a garantire sempre un'autonomia di viaggio più che accettabile, a partire da quasi 700 km per arrivare anche a superare i 1.000 km con uno stile di guida molto attento ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,8 l/100 km (12,8 km/l)

652 km di autonomia teorica

652 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

892 km di autonomia teorica

892 km di autonomia teorica Autostrada: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

703 km di autonomia teorica

703 km di autonomia teorica Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.305 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV Homura Ibrido

(Benzina) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.381 kg 134 g/km

Dati

Vettura: Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV Homura

Listino base: 30.950 euro

Data prova: 02/10/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 30°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,928 euro/l (Benzina)

Km del test: 880

Km totali all'inizio del test: 874

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Bidgestone Turanza T005 A - 215/55 R18 95H (Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,97 euro

Spesa mensile: 73,26 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 218 km

Quanto fa con un pieno: 1.074 km

