In vendita da quasi un anno anche da noi, la Volkswagen T-Roc restyling è riuscita, assieme alla più compatta T-Cross, a conquistare il mercato italiano delle auto a benzina e a distinguersi nelle vendite delle diesel.

Un motivo più che valido per spingermi a conoscere nel dettaglio l'efficienza della rinnovata Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 81 kW, il SUV compatto a benzina da 110 CV protagonista di questa nuova prova dei consumi reali.

Nel tratto di prova di 360 km da Roma a Forlì la meno potente delle T-Roc a benzina, spinta dal noto "mille" tre cilindri turbo, ottiene una media di consumo di 4,75 l/100 km (21,05 km/l), con una spesa di 30,68 euro per il carburante del viaggio.

Consumi buoni, almeno tra i SUV a benzina

In assoluto il consumo di 4,75 l/100 km della Volkswagen T-Roc 1.0 TSI non è da primato, ma contestualizzato alla classifica dei consumi reali, categoria SUV a benzina, risulta buono.

Volkswagen T-Roc, la vista di tre quarti anteriore

In pratica a fare meglio di questa T-Roc sono solo la Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), le Citroen C3 Aircross PureTech 130 e Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7, entrambe a quota 4,50 l/100 km (22,2 km/l) e la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

A pari merito con T-Roc c'è la Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale, mentre si piazzano dietro le varie Ford Puma mild hybrid con cambio manuale e automatico (4,80 l/100 km e 4,90 l/100 km rispettivamente), la Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV EAT8 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), la Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e la Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l).

Semplice, spazioso e comodo

L'auto della prova è una Volkswagen T-Roc Life 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 marce, l'entry level della gamma che di serie ha fari a LED, cerchi in lega da 16", mancorrenti neri, strumentazione digitale da 8" e cruise control adattivo.

Volkswagen T-Roc, gli interni

La presenza di diversi optional come i cerchi da 17", la vernice metallizzata, il climatizzatore automatico bizona Climatronic, la ruota di scorta in acciaio e il Digital Cockpit Pro da 10" portano il prezzo di listino a 31.290 euro.

Con questa spesa si ottiene un SUV compatto e moderno che ho trovato comodo, piuttosto spazioso, semplice e ben fatto a livello di ergonomia, comandi e materiali, non particolarmente scattante, ma adatto a ogni tipo di utilizzo, sia in città che in autostrada. Il cambio manuale a 6 marce è rapido e ben rapportato, ma una trasmissione automatica DSG (non disponibile) aggiungerebbe relax alla guida.

Volkswagen T-Roc restyling, la video prova di Motor1

Consumi contenuti e costanti

Ottima è poi la media dei consumi che ho registrato con la T-Roc 1.0 TSI nelle diverse condizioni di utilizzo, con livelli di efficienza costanti che tendono a peggiorare solamente nel denso traffico cittadino.

Anche nei viaggi autostradali le medie non salgono molto e il serbatoio da 50 litri di benzina garantisce autonomie molto ampie, mediamente nell'ordine dei 700 km e anche oltre i 1.000 km sui percorsi extraurbani da economy run.

Volkswagen T-Roc, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,7 l/100 km (12,9 km/l)

645 km di autonomia teorica

645 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

845 km di autonomia teorica

845 km di autonomia teorica Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

790 km di autonomia teorica

790 km di autonomia teorica Economy run: 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1.515 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Volkswagen T-Roc Life 1.0 TSI 110 CV Manuale Benzina 81 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.226 kg 136 g/km

Dati

Vettura: Volkswagen T-Roc Life 1.0 TSI 110 CV Manuale

Listino base: 28.500 euro

Data prova: 04/05/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 25°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,794 euro/l (Benzina)

Km del test: 850

Km totali all'inizio del test: 14.494

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 215/55 R17 94V S1 (Etichetta UE: A, B, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,68 euro

Spesa mensile: 68,17 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 235 km

Quanto fa con un pieno: 1.053 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.