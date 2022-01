La Dacia Duster è da anni uno dei SUV più venduti in Europa e anche in Italia. Il merito è di un'indovinata formula che unisce praticità e semplicità di dotazioni a prezzi di listino molto competitivi. Questo vale anche per la versione top di gamma del restyling, la 1.3 TCe turbo benzina da 150 CV con cambio automatico a doppia frizione che è protagonista di questa prova consumi reali.

Il SUV rumeno più potente che c'è ottiene nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì un consumo medio di 5,25 l/100 km (19,05 km/l), con una spesa di 34,19 euro per la benzina necessaria al viaggio.

Poco sotto la media nella classifica consumi

Col suo consumo di 5,25 l/100 km, la Dacia Duster si posiziona leggermente sotto la metà della classifica consumi reali alla voce auto a benzina, a pari merito con Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG e davanti a Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) e Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Restando su SUV e crossover a benzina, a consumare meno della Duster sono state invece Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD e Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 a pari merito a 5,00 l/100 km (20, 0 km/l), Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 - 21,2 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e la capolista Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

Si guida bene ed è spaziosa

La Duster provata è nel ricco allestimento Prestige che ha cerchi n lega da 17", climatizzatore automatico, telecamera di retromarcia e console centrale con bracciolo scorrevole e portaoggetti. A questo si aggiunge la vernice metallizzata e la Multiview Camera per toccare i 23.720 euro di listino, salvo promozioni.

Con questa cifra si ottiene un SUV dalle buone doti stradali, relativamente confortevole e spaziosa sia per le persone a bordo che per i bagagli nell'ampio vano posteriore. Anche l'ergonomia dei comandi è buona e le uniche pecche sono nella qualità percepita di alcuni materiali interni e finiture.

In città consuma un po' di più

Nelle più comuni condizioni di guida, anche in città e in autostrada, questa Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 Prestige fa registrare consumi leggermente più alti rispetto al percorso tipicamente extraurbano del tratto Roma-Forlì, senza però raggiungere livelli preoccupanti. Il serbatoio da 50 litri di benzina garantisce autonomie sempre elevate, mediamente vicine ai 700 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,3 l/100 km (13,7 km/l)

685 km di autonomia

685 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km di autonomia

710 km di autonomia Autostrada: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km di autonomia

710 km di autonomia Economy run: 4,1 l/100 km (24,4 km/l)

1.220 km di autonomia

1.220 km di autonomia Massimo consumo: 22,8 l/100 km (4,3 km/l)

215 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 Prestige Benzina 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.263 kg 142 g/km

Dati

Vettura: Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 Prestige

Listino base: 22.850 euro

Data prova: 13/01/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 11°/Sereno, 1°

Prezzo carburante: 1,809 euro/l (Benzina)

Km del test: 875

Km totali all'inizio del test: 2.813

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 215/60 R17 96H (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,25 l/100 km (19,05 km/l)

Computer di bordo: 5,3 l/100 km

Alla pompa: 5,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,19 euro

Spesa mensile: 75,98 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 211 km

Quanto fa con un pieno: 952 km

