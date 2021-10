Da quando è stata lanciata (era il 2010) la Dacia Duster non ha smesso di avere successo. I perché sono presto detti: prezzo concorrenziale, possibilità di avere anche la trazione integrale, look personale e dotazioni - specialmente con la seconda generazione - che di "low cost" hanno davvero poco. E le dimensioni della Dacia Duster la rendono giusta per la città, senza relegano al ruolo di seconda auto di famiglia.

La Dacia Duster infatti è ideale anche per coppie con uno o più figli, potendo contare su buona abitabilità e bagagliaio più che sufficiente ad accogliere valigie per vacanze on the road.

Dacia Duster, le dimensioni

La Dacia Duster è lunga 4,34 metri (4.341 mm), misure che la pongono nel mezzo del segmento C, quello dei SUV compatti, con un'altezza di 1,69 metri (1.693 mm). Un assetto decisamente rialzato con larghezza di 1,8 metri (1.804 mm) e passo (la distanza dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore) di 2,67 metri (2.673 mm).

Una carrozzeria che quindi non esagera con i centimetri e offre ingombri contenuti, senza per questo rinunciare a una buona capacità di carico. Il bagagliaio infatti nella configurazione con schienali dei sedili posteriori rialzati offre 478 litri calcolati sotto la cappelliera, per passare a un massimo di 1.623 litri quando si abbattono gli schienali posteriori.

Valori che non diminuiscono nella Dacia Duster GPL, con la bombola che quindi non ruba spazio al bagagliaio, mentre sulle versioni diesel la Dacia Duster va da un minimo di 494 a un massimo di 1.574 litri. Interessante anche la lunghezza di carico, con 1,79 metri utili con sedili posteriori ripiegati.

Le dimensioni della Dacia Duster

Lunghezza 4,34 metri Larghezza 1,8 metri Altezza 1,69 metri Passo 2,67 metri Bagagliaio min 478 max 1.623

Dacia Duster, bagagliaio e abitabilità

L'abitabilità della Dacia Duster permette di viaggiare in 5 persone senza grossi problemi, anche se è in 4 che la Dacia Duster offre il maggior comfort, come ormai la stragrande maggioranza dei modelli in commercio. Bambini e adulti hanno spazio a sufficienza e il bagagliaio ben sfruttabile e con un disegno regolare permette di caricare oggetti anche voluminosi, dovendo però fare i conti con una soglia di carico abbastanza alta: 78 cm.

Dimensioni alla mano la Dacia Duster si rivela un'auto perfetta per la città e anche per i lunghi viaggi, grazie anche a motorizzazioni di differenti tipologie: la Dacia Duster infatti è proposta con motori benzina, diesel e GPL mentre mancano versioni elettrificate, in arrivo nel 2024 con la nuova generazione, basata su una nuova piattaforma.

Dacia Duster, le motorizzazioni Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione TCe 100 100 CV Benzina Anteriore TCe 130 FAP 130 CV Benzina Anteriore TCe 150 FAP 150 CV Benzina Anteriore TCe 100 ECO-G 100 CV GPL Anteriore Blue dCi 95 95 CV Diesel Anteriore Blue dCi 115 115 CV Diesel Anteriore Blue dCi 115 4x4 115 CV Diesel Integrale

Dacia Duster, le concorrenti con misure simili

Come detto le misure della Dacia Duster la pongono nel segmento C, tra i più ricchi del listino, con numerose concorrenti. Considerando un range compreso tra 4,3 e 4,4 i SUV compatti con dimensioni simili a quelle della Duster sono: