Il restyling della Dacia Duster è pronto a raggiungere i concessionari italiani con un’estetica rinnovata, nuovi contenuti tecnologici e nuove motorizzazioni.

I prezzi del SUV rumeno partono dai 12.950 euro per la 1.0 TCe 90 CV a benzina in versione Access, fino ai 22.150 euro della Prestige con motore 1.3 turbo da 150 CV. Ecco tutti gli allestimenti e i prezzi della rinnovata Duster.

Tutte le novità

Prima di tutto, però, le novità del restyling. La Dacia si è aggiornata nel look grazie ad una nuova calandra e a fari anteriori e posteriori rivisti nel design. Non mancano anche nuove tinte e opzioni per i cerchi in lega da 16” e 17”. Nell’abitacolo, invece, si è aggiunto un nuovo sistema d’infotainment con schermo touch da 8” e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

I cambiamenti riguardano anche le motorizzazioni. Nel listino della Duster fa il suo debutto il motore 1.3 TCe a benzina da 150 CV e la trasmissione automatica EDC a 6 rapporti. Inoltre, il motore ECO-G 100 è stato aggiornato con un serbatoio di GPL dotato di una capacità superiore del 50% per raggiungere così i 1.235 km di autonomia combinata tra GPL e benzina.

Motori, allestimenti e prezzi

La gamma dei motori della Dacia comprende così quattro scelte. Si può optare per il diesel 1.5 Blue dCi da 115 CV a 2 o 4 ruote motrici con cambio manuale a 6 rapporti, oppure per il benzina 1.0 TCe 2WD da 90 CV. Infine, sono disponibili i già citati 1.3 a benzina e il 1.0 a GPL.

Quattro i livelli di allestimento: Access, Essential, Comfort, Prestige e la novità Prestige UP. Quest’ultimo si può abbinare alle versioni a 2 ruote motrici a GPL e diesel si caratterizza per una dotazione full optional che comprende Key less entry, Multiview Camera e ruota di scorta (sulla sola motorizzazione diesel).

Ecco il riassunto degli allestimenti e dei prezzi della Duster: