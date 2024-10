State cercando un SUV, vi interessava la Dacia Duster, ma avete scoperto che sta arrivando la Dacia Bigster. Se ora siete indecisi su quale sia il modello "ideale" rispetto alle vostre esigenze, avete aperto l'articolo giusto

Dimensioni, capacità di carico, motori, dotazioni e prezzi: ecco tutto quello che serve per poter confrontare (sulla carta) i due nuovi SUV che portano a un livello ancora superiore i tradizionali valori Dacia di convenienza, semplicità e praticità.

Minima spesa? Meglio Duster

Se per voi l'importante è spendere il meno possibile per comprare l'auto, allora tra le due soluzione giusta potrebbe essere la Dacia Duster, visto che la versione base Essential con motorizzazione Eco-G 100 a Gpl/Benzina costa 19.700 euro.

Dacia Duster (2024), la vista di tre quarti anteriore

Per la più grande Dacia Bigster, ordinabile da gennaio 2025, non sono stati ancora definiti i listini, ma durante la presentazione alla stampa il ceo Denis Le Vot ha promesso un prezzo base inferiore a 25.000 euro.

Dacia Duster Dacia Bigster Prezzo base 19.700 euro <25.000 euro

Serve tantissimo spazio? Meglio Bigster

La nuova Dacia Duster è già molto spaziosa, con una lunghezza di 4,34 metri, un passo di 2,65 metri, cinque posti e un bagagliaio con una capacità di carico che parte da 594 litri sotto la cappelliera con i cinque posti tutti a disposizione. La lunghezza del piano di carico con i sedili posteriori abbattuti, quindi dal portellone agli schienali dei sedili anteriori, è di 1,67 metri.

Dacia Dacia Bigster, la vista di tre quarti anteriore Christopher Otto Dacia Bigster, il bagagliaio

A chi invece lo spazio sembra non bastare mai e vuole caricare bagagli in quantità esagerata consigliamo la Dacia Bisgster che a fronte di una lunghezza di 4,57 metri e un passo 2,70 metri offre un bagagliaio dalla volumetria minima di 667 litri. Parliamo quindi di 73 litri in più a disposizione sulla Dacia più grande, ma soprattutto di un piano di carico lungo ben 2,70 metri. Insomma, con quasi un metro in più rispetto alla Duster non ci sono più problemi con gli oggetti lunghi da caricare.

Dacia Duster Dacia Bigster Capacità bagagliaio 594 l 667 l Lunghezza del piano di carico 1,67 m 2,70 m

Garage o posto auto piccolo? Meglio Duster

Quello delle dimensioni del garage o del posto auto è un problema che molti devono affrontare perché un'auto troppo grande rischia di non entrare o di rendere le manovre quasi impossibili.

Dacia Duster, le dimensioni

Da questo punto di vista la Duster ha un vantaggio di 23 cm in lunghezza rispetto alla Bigster (4,34 metri contro 4,57 metri). In fatto di larghezza c'è invece una parità assoluta con 1,81 metri per entrambe, mentre a livello di altezza la Duster è più bassa di 6 cm (1,65 metri contro 1,71 metri).

Dacia Duster Dacia Bigster Lunghezza 4,34 m 4,57 m Larghezza 1,81 m 1,81 m Altezza 1,65 m 1,71 m Passo 2,65 m 2,70 m Posti 5 5

Serve più potenza, anche per il traino? Meglio Bigster

Chi ha bisogno sempre di più potenza, magari per portare carichi pesanti, avere una riserva di sicurezza per i sorpassi o per trainare un rimorchio potrebbe preferire la Bigster che ha qualche CV in più della Duster.

Già la versione d'accesso alla gamma, la Dacia Bigster ECO-G 140 ha 40 CV in più rispetto alla Duster ECO-G 100 grazie all'adozione del tre cilindri 1.2 al posto del 1.0 e di un sistema mild-hybrid da 48 V per la prima volta abbinato all'alimentazione bifuel benzina/Gpl.

Christopher Otto Dacia Bigster, la vista laterale

Anche la full hybrid Bigster Hybrid 155 offre 15 CV più della Duster Hybrid 140, ma anche più coppia (+20 Nm dal motore 1.6 aspirato) e una maggiore capacità di traino. La Bigster arriva infatti a quasi 1.000 kg contro i 725 kg della Duster full hybrid.

Dacia Duster Dacia Bigster Bifuel benzina/Gpl 3 cilindri 1.2 mild hybrid

140 CV 3 cilindri 1.0

100 CV Benzina 3 cilindri 1.2 mild hybrid

130 CV 3 cilindri 1.2 mild hybrid

140 CV Full Hybrid 4 cilindri 1.6 full hybrid

141 CV 4 cilindri 1.6 full hybrid

155 CV

Serve l'auto per il neopantentato? Meglio Duster

Al momento e fino a quando non verrà approvato il nuovo Codice della Strada in Italia un neopatentato nel primo anno può guidare esclusivamente auto con potenza massima di 70 kW (95 CV) e con rapporto peso/potenza di massimo 75 kW/t.

Dacia Duster, la vista laterale

Questo significa che per ora solo una delle due auto prese qui in esame è guidabile da un neopatentato per il primo anno di patente. Si tratta della Dacia Duster 140 Hybrid, la full hybrid che ha un motore a benzina 1.6 aspirato da 69 kW (94 CV) che sta appunto sotto la soglia dei 70 kW e che come tutte le ibride riporta solo questo dato sulla carta di circolazione.

Anche il rapporto peso potenza rientra nel limite per neopatentati, visto che il peso a vuoto con conducente di 1.455 kg porta a un valore di 47,42 kW/t.

Interessano portellone elettrico, clima bizona e touchscreen? Meglio Bigster

Ci sono delle dotazioni che la nuova Dacia Bigster può avere di serie o come optional che la Duster proprio non le prevede. Tra queste ci sono il primo tetto panoramico di Dacia, lungo 125 cm e apribile per 35 cm sulla Bigster, ma anche il portellone ad azionamento elettrico o il climatizzatore automatico bizona.

Dacia Dacia Bigster, il tetto panoramico Dacia Dacia Bigster, il portellone elettrico

A questi si aggiungono poi esclusive della Bigster come i cerchi in lega da 18", il sistema di controllo della velocità in discesa (HDC) e il sistema multimediale con touchscreen da 10" che fa parte della dotazione di serie su tutte le versioni.

Dacia Bigster, la plancia col touchscreen da 10"

Anche il bagagliaio della Dacia Bigster ha degli equipaggiamenti unici nella gamma Dacia come ad esempio la funzione Easy Fold che consente di ripiegare facilmente gli schienali posteriori dal bagagliaio con due comandi situati a destra e a sinistra del vano di carico. Inedita è anche la modularità dei sedili posteriori 40:20:40 con tre parti abbattibili separatamente e la parte centrale che può diventare un bracciolo con portabevande.