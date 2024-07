Tra le auto più attese del 2024 c'è la Dacia Duster, il SUV "concreto" e accessibile del gruppo Renault che guadagna spazio a bordo, aggiorna il design dentro e fuori e per la prima volta è anche ibrido, sia mild hybrid che full hybrid.

Io ho però puntato sulla nuova Duster a Gpl per la prova dei consumi reali, test nel quale la Dacia ho ottenuto una buona media di 6,30 l/100 km (15,87 km/l). Questo si traduce in una spesa di appena 15,40 euro per il carburante necessario al tragitto di 360 km da Roma a Forlì, a ulteriore conferma della grande risparmio possibile viaggiando a Gpl.

Consuma meno della vecchia Duster a Gpl

Nella classifica dei consumi reali i 6,30 l/100 km della Dacia Duster le valgono un'ottima posizione, in compagnia di auto decisamente più compatte e ormai "estinte" come la Fiat Panda 1.2 69cv EasyPower (6,19 l/100 km - 16,1 km/l) e la Fiat 500 1.2 GPL (6,39 l/100 km - 15,6 km/l).

Dacia Duster, la vista di tre quarti anteriore

Le uniche auto a Gpl di dimensioni simili impegnate nella stessa prova consumi sono le vecchie e più "assetate" Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL e Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2, rispettivamente a quota 6,65 l/100 km (15,0 km/l) e 7,65 l/100 km (13,0 km/l).

Spazio abbondante, guidabilità e bassi costi chilometrici

L'auto che ho provato è una Dacia Duster Extreme ECO-G 100 con cambio manuale a 6 marce, l'allestimento dedicato agli amanti delle attività all'aria aperta che ha già di serie i sedili lavabili rivestiti in Microcloud, le barre da tetto modulabili e nel caso dell'esemplare in prova anche del Pack Sleep con letto matrimoniale tipo camper e box da tetto da 480 litri.

Dacia Duster, gli interni

La presenza di altri optional come la vernice metallizzata, i cerchi da 18", il Pack Techno e il Pack Parking portano il prezzo finale di listino poco oltre i 27.000 euro. Con questa cifra si può avere un SUV moderno e semplice al tempo stesso, spazioso, piacevole da guidare e molto economico nei costi di viaggio grazie alla motorizzazione bifuel benzina/Gpl. Solo l'insonorizzazione mi è sembrata migliorabile.

Dacia Duster 2024, la video prova

Grande autonomia col doppio serbatoio

Impegnata nelle più comuni condizioni di guida la nuova Dacia Duster ha dimostrato una moderata sete di Gpl, arrivando a registrare un consumo un po' superiore alla media solamente in autostrada.

Il serbatoio da 50 litri di Gpl permette di avere sempre a disposizione una buona autonomia di almeno 500 km, range che può arrivare anche a quasi 1.000 teorici guidando in maniera molto attenta su percorsi ideali di pianura a bassa velocità. I 50 litri del serbatoio di benzina sono un'ulteriore riserva d'emergenza per arrivare a percorrenze davvero molto elevate con il doppio pieno di carburante.

Dacia Duster, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

790 km di autonomia teorica

790 km di autonomia teorica Autostrada: 9,2 l/100 km (10,8 km/l)

540 km di autonomia teorica

540 km di autonomia teorica Economy run: 4,9 l/100 km (20,4 km/l)

1.020 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Duster Extreme ECO-G 100 Benzina/GPL 74 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.276 kg 127 g/km

Dati

Vettura: Dacia Duster Extreme ECO-G 100

Listino base: 22.900 euro

Data prova: 02/07/2024

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 36°/Sereno, 31°

Prezzo carburante: 0,679 euro/l (Gpl)

Km del test: 746

Km totali all"inizio del test: 660

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6Q - 215/60 R18 98H (Etichetta UE: A, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 6,30 l/100 km (15,87 km/l)

Computer di bordo: 6,4 l/100 km

Alla pompa: 6,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 15,40 euro

Spesa mensile: 34,22 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 468 km

Quanto fa con un pieno: 794 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.