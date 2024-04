Ormai la cosiddetta "vanlife" ha definitivamente varcato i confini delle piattaforme derivate dai veicoli commerciali e non è più sufficiente trasformare van e mini van in camper. Solo negli ultimi due anni abbiamo visto "migrare" gli allestimenti per i pernottamenti all'aria aperta anche su multispazio e, ultimamente, anche su station wagon e SUV.

L'ultimo esempio arriva proprio dall'ultima generazione di Dacia Duster che fra i suoi accessori conta anche un interessante Pack Sleep, come quello visto già su Jogger.

Un'auto furba

D'altronde lo avevamo detto anche in tempi meno sospetti che la terza generazione, attesa sul mercato entro la prima metà dell’anno, fosse un bel po' furba e realizzata, soprattutto, all'insegna della praticità; con la possibilità di avere due differenti powertrain ibridi, oltre all’inossidabile GPL, soluzioni interne strategiche e un bagagliaio che arriva fino a 472 litri nonostante le dimensioni della Duster rimangano pressoché invariate.

Accessori Dacia Duster (2024)

Fra i colpi di genio di Dacia Duster 2024 c'è YouClip, un sistema di ganci universali che, in futuro, si estenderà a tutta la gamma Dacia. Attraverso degli agganci squadrati, infatti, è possibile installare a bordo della Duster una lunga serie di accessori diversi, dal supporto per il telefono a un portabicchieri, dal gancio portaborse alla torcia LED, passando per gli agganci utili ai tablet per i sedili posteriori.

Oggi la lista degli accessori dedicati a Duster si allunga con quelli marchiati InNature e pensati fin dalla progettazione del veicolo.

Dacia Duster 2024, accessori InNature - Pack Sleep

Pack Sleep e portapacchi universale

Primo fra tutti il Pack Sleep. Proprio come per Jogger che è stato il primo veicolo Dacia a beneficiarne, anche per Duster sarà disponibile questo pack che comprende tre funzioni essenziali: un letto matrimoniale (lungo 1,90 m e largo fino a 1,30 m) che si può aprire anche in autonomia in meno di due minuti, un tavolino e un’area di stoccaggio.

Dacia Duster 2024, accessori InNature - Portapacchi

Al pack per dormire si aggiunge un esclusivo portapacchi, l'accessorio ideale per le attività all’aria aperta. Basta fissarlo trasversalmente sulle barre da tetto modulabili oppure sulle barre da tetto trasversali disponibili in after market per avere a disposizione un portatutto fino a 80 kg di peso in movimento. Questo significa che, volendo, si può montare anche un tenda da tetto.