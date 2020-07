La Dacia Duster è uno dei SUV più venduti in Italia e fra i preferiti in Europa, motivo per cui ogni novità che la riguarda suscita sempre molto interesse. Un aggiornamento importante è appena arrivato ed è il nuovo motore 1.0 turbo tre cilindri da 100 CV in versione bifuel benzina/GPL.

Proprio la nuova Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL (qui la video prova) è protagonista di questa prova consumi reali Roma-Forlì e mette a segno un risultato di 7,65 l/100 km (13,07 km/l), non fra i migliori della categoria, ma assolutamente non disprezzabile. La spesa per coprire i 360 km del viaggio standard "col piede leggero" si ferma infatti a soli 14,57 euro per il GPL. Con questa media avrei potuto percorrere fino a 439 km con un pieno di gas (33,6 litri).

Efficienza non eccezionale, spesa minima

Il primo confronto da fare è quello fra la nuova motorizzazione 1.0 TCe 100 GPL e la precedente versione col 1.6 aspirato GPL, la SCe GPL già provata e presente nella classifica consumi con i suoi 7,60 l/100 km. In pratica un pareggio, nonostante i consumi dichiarati inferiori per la 1.0 turbo, ma evidentemente è il percorso standard e velocità costante che non riesce a esaltare il vantaggio d'efficienza che invece emerge nelle altre situazioni di guida che trovate più sotto.

Fotogallery: Dacia Duster GPL 2020

27 Foto

Meglio della nuova Duster 1.0 TCe 100 Eco-G, almeno nel percorso Roma-Forlì, hanno fatto la non più disponibile Opel Crossland X 1.2 GPL (6,45 l/100 km - 15,5 km/l) e la Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL (6,65 l/100 km - 15,0 km/l). A titolo di confronto segnaliamo che la Dacia Duster 1.5 dCi col motore diesel ha consumato 4,60 l/100 km di gasolio (21,74 km/l) con una spesa attualizzata di 21,51 euro per lo stesso viaggio.

Grazie al 1.0 turbo la guida è migliorata

L'auto provata ha l'allestimento Comfort con l'aggiunta di alcuni optional come la vernice metallizzata, l'utile climatizzatore automatico, la retrocamera di parcheggio e il Pack Comfort che portano il prezzo finale a 17.190 euro, promozioni e incentivi esclusi.

Chi conosce già la Duster sa che con questa cifra si ottiene una vettura alta, spaziosa, pratica e capace di trasportare comodamente persone e bagagli, ma in più c'è il brioso motore 1.0 turbo che spinge sempre bene appena si sale di giri, risultando molto piacevole da guidare e pure economico nella spesa per il GPL. Le pecche già conosciute sono i materiali e gli assemblaggi migliorabili, soprattutto nell'abitacolo, mentre una sesta marcia per il cambio manuale sarebbe stata forse utile.

Consumi bassi nell'uso quotidiano

Sorprendenti sono invece i bassi consumi della Duster 1.0 TCe 100 Eco-G nelle altre tipiche situazioni di guida, rilevate col calcolo "da pieno a pieno" per via della mancanza del computer di bordo. In tutte le condizioni l'efficienza del piccolo 3 cilindri 1.0 turbo è superiore a quella del vecchio 4 cilindri 1.6 aspirato, arrivando a consumare oltre il 30% in meno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

540 km di autonomia

540 km di autonomia Autostrada: 8,8 l/100 km (11,3 km/l)

380 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2 Comfort B/GPL 74 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 112 g/km 133 g/km

Dati

Vettura: Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2 Comfort

Listino base: 15.900 euro

Data prova: 17/07/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 25°

Prezzo carburante: 0,529 euro/l (GPL)

Km del test: 861

Km totali all'inizio del test: 4.712

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - 215/60 R17 96H (Etichetta UE: A, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 7,65 l/100 km (13,07 km/l)

Computer di bordo: N.D.

Alla pompa: 7,65 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 14,57 euro

Spesa mensile: 32,37 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 494 km

Quanto fa con un pieno: 439 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.