Anche Dacia è pronta a riprendere la vendita di auto, con le nuove regole della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, attrezzando i propri saloni per la sicurezza, aumentando i servizi di prenotazione online, e soprattutto lanciando con il claim “Super ripartenza: la strada ci aspetta” una promozione su tutta la sua gamma, valida fino al 31 maggio. Uno dei modelli più scelti sarà sicuramente la popolare Dacia Duster: ecco un esempio di questa formula di finanziamento.

Per la versione base Dacia Duster Access 4x2 1.0 TCe 100 si parte da un listino ufficiale, già scontato a monte, di 12.400 euro; l’anticipo da versare è di 1.950 euro, e poi ci sarebbero 60 rate da 149,55 euro ciascuna (TAN 5,25%, TAEG 4,15%), ma sei di queste passano al valore simbolico di 1 euro, devoluto alla Protezione Civile. La rata finale, corrispondente al valore futuro garantito in caso di permuta, restituzione o rifinanziamento, ammonta a 4.340 euro, non superando i 50.000 km, pena il costo di 0,10 euro al km in caso di esubero.

Vantaggi

Se già Dacia, per la propria filosofia di value for money, è un acquisto molto apprezzato da chi vuole risparmiare, in questa fase l’offerta è ancora più vantaggiosa: c’è una donazione alla Protezione Civile, ma c’è anche un prezzo di partenza molto basso, con rate mensili, anticipo e rata finale che hanno pochi concorrenti per la tipologia di vettura.

Con le funzionalità del sito, oltre a prenotazioni e richieste a distanza, si può anche valutare facilmente il proprio usato, che comunque non è richiesto per accedere al finanziamento; in più l’offerta è estesa su tutti i modelli della gamma.

Svantaggi

I limiti riguardano sopratutto il chilometraggio massimo per questo finanziamento, che sono 10.000 all’anno; attenzione anche alla pubblicità, perché le promesse sei rate da 1 euro sono in realtà 4 subito, e 2 a fine finanziamento.

L’opzione viene interrotta in caso di recesso, rimborso anticipato o inadempimento. Ultima considerazione è la vettura di esempio per la gamma Duster, che è il modello di accesso, dalle dotazioni ridotte: salendo di livello, la spesa è maggiore, pur rimanendo sostenibile.