La Dacia Duster è un’auto che piace a chi l’acquista per il prezzo, ma anche a chi ne apprezza lo spazio e la concretezza, come abbiamo raccontato nella prova del Perché Comprarla della Duster.

Il suo carattere si può riassumere con la parola spensieratezza, per il senso di libertà che trasmette usandola e considerando anche che la Duster ha costi di esercizio ridotti rispetto alle concorrenti. Tenendo a mente questo risparmio, vale dunque la pena spendere qualcosa in più per una versione più accessoriata?

La gamma

I livelli di allestimento della Dacia Duster sono cinque. È interessante quindi capire se sia effettivamente una buona scelta puntare su quello “base”. Si chiama Duster Access: ecco perché conviene e perché no l’offerta in promozione.

Come termine di paragone per il nostro ragionamento consideriamo anche i due allestimenti successivi (Essential e Comfort), scegliendo come motore di riferimento il 3 cilindri 1.0 turbo benzina e GPL da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 5 marce e alla trazione anteriore.

Gli optional

Una delle caratteristiche che contraddistingue la Dacia Duster è la possibilità di averla anche con cerchi in acciaio a vista, in alternativa ai cerchi in lega. Cosa che dona a questo SUV una personalità rustica e “all’avventura”.Questa impostazione non è un’esclusiva della versione meno costosa, che invece obbliga a rinunciare ad accessori importanti, come viene spiegato nel video.

Interessante, in ogni caso, è la differenza di prezzo inferiore ai 400 euro che separa la motorizzazione alimentata a GPL dalla sorella a benzina. Di solito per passare al gas bisogna spendere circa 2.000 euro in più, in questo caso invece servono meno chilometri per arrivare al punto di pareggio.

Il prezzo finale

Continuando nella configurazione illustrata nel filmato, il confronto fra due versioni con un buon equipaggiamento porta ad una differenza di circa 1.000 euro, rimanendo tra l’altro nell’intorno dei 15.000 euro di spesa complessiva.

Duster Essential 4x2 1.0 TCe 100 CV GPL Duster Comfort 4x2 1.0 TCe 100 CV GPL 14.150 €

15.850 € DOTAZIONE DI SERIE

Cerchi in acciaio da 16"

Sellerie Carbone scuro

Radio Dacia Plug&Play

Alzacristalli elettrici anteriori

Hill Start Assist + ESP

Fari Fendinebbia DOTAZIONE DI SERIE

Cerchi in lega da 16''

Sellerie specifiche Comfort

Volante in pelle TEP

Navigatore Media Nav Evolution con schermo 7''

Hill Start Assist + ESP

Radar parking posteriore

Fari Fendinebbia

Alzacristalli elettrici posteriori

Climatizzatore manuale

Volante regolabile in altezza e profondita'

Sedile conducente regolabile in altezza

Panchetta frazionabile 2/3-1/3

Cruise Control





OPTIONAL Vernice metallizzata

Radar parking posteriore

Climatizzatore manuale

Sedile conducente regolabile in altezza

Panchetta frazionabile 2/3-1/3

Volante regolabile in altezza e profondita' OPTIONAL Vernice metallizzata

Retrocamera di parcheggio 15.740 € 16.720 €

Le alternative

Per rendersi conto ancora meglio della configurazione è utile anche capire quanto viene a costare una Dacia Duster 4x4, non disponibile con il motore 1.0. Un’alternativa come la Suzuki Vitara, d'altro canto, si può avere integrale anche in variante ibrida a benzina come quella di questa prima prova su strada. Senza dimenticare la Renault Captur protagonista della nostra prova del perché comprarla, da confrontare con la Duster perché entrambe fanno parte del Gruppo Renault.