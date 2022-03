La nuova Suzuki S-Cross, quella di terza generazione da poco arrivata in concessionaria, è anche la prima con motorizzazione elettrificata mild hybrid spinta dal 1.4 BoosterJet benzina da 129 CV.

La nuova S-Cross Hybrid con trazione integrale AllGrip e cambio automatico 6 marce è la protagonista della prova consumi reali dove registra una media di 5,05 l/100 km (19,80 km/l) e una spesa di 34,89 euro per la benzina necessaria al viaggio Roma-Forlì.

Bene nella classifica consumi tra i SUV a benzina

Questo risultato, inserito nella classifica consumi reali delle auto a benzina (anche se mild hybrid), porta la nuova Suzuki S-Cross Hybrid a occupare una buona posizione tra i SUV compatti, a pari merito con la Seat Ateca 1.0 TSI e davanti a Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l).

Meglio della S-Cross hanno invece fatto Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV, Opel Grandland X Ultimate 1.2 130 CV, Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 e Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD, tutte appaiate a quota 5,00 l/100 km (20,0 km/l). Le regine del segmento con motore a benzina sono Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V (3,75 l/100 km - 26,6 km/l), tutte però a trazione anteriore.

Dotazioni e comfort di buon livello

L'auto in prova è una Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica Starview, ovvero il top di gamma del nuovo SUV che vanta nella dotazione di serie, oltre alla trazione integrale e al cambio automatico 6 marce a convertitore di coppia, i cerchi in lega da 17", i fari full LED, climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo, sistema keyless, tetto apribile in vetro, schermo touch da 9" con navigatore e sedili riscaldabili.

L'aggiunta della vernice metallizzata porta il prezzo di listino a quota 34.340 euro, salvo promozioni Suzuki. La nuova S-Cross, basata sulla piattaforma del modello precedente, offre una buona capacità di carico, comfort di viaggio e un'apprezzabile posizione di guida unita a un assetto non troppo rigido nonostante la presenza delle quattro ruote motrici. Il motore 1.4 da 129 CV risulta piacevole nell'utilizzo e offre sempre il giusto spunto per sorpassi e riprese. Sembrano invece migliorabili alcune grafiche dell'infotainment e del display del computer di bordo.

Consuma un po' di più in città

Nelle altre prove consumo fatte nelle più comuni situazioni di guida la S-Cross Hybrid riduce un po' la sua efficienza, mantenendosi comunque su medie accettabili per la categoria, soprattutto considerata la trazione integrale. Solo in città si fa sentire leggermente di più la sete di benzina.

Il serbatoio da 47 litri garantisce sempre autonomie interessanti, solitamente comprese tra i 600 e i 700 km con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,6 l/100 km (13,1 km/l)

615 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

709 km di autonomia Autostrada: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

690 km di autonomia Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1.067 km di autonomia Massimo consumo: 25,5 l/100 km (3,9 km/l)

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica Starview Ibrido

(benzina) 95 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.310 kg 139 g/km

Dati

Vettura: Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica Starview

Listino base: 33.690 euro

Data prova: 22/02/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 6°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Benzina)

Km del test: 860

Km totali all'inizio del test: 3.131

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 215/55 R17 94W (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,05 l/100 km (19,80 km/l)

Computer di bordo: 5,1 l/100 km

Alla pompa: 5,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,89 euro

Spesa mensile: 77,53 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 206 km

Quanto fa con un pieno: 931 km

