Carrozzeria SUV, dimensioni compatte, stile e abitacolo curati, motorizzazioni ibride. Questo è, sinteticamente, l'identikit di ciò che il mercato oggi vuole e cioè dei modelli che riscuotono più successo.

Sono proprio gli stessi tratti della Mazda CX-30. Dunque, visto l'interesse che il SUV giapponese suscita, abbiamo deciso raccolte e vi rispondiamo qua, in un nuovo episodio di F.A.Q, Frequently Auto Questions, il primo format YouTube di botta e risposta sulle auto!

Mazda CX-30: dimensioni

Siamo nel pieno del cosiddetto segmento C, quello medio. La Mazda3 è persino più lunga di una manciata di centimetri. La Mazda CX-30 misura 4,39 metri da paraurti a paraurti, 1,79 metri di larghezza, specchietti esclusi, e ha un’altezza di 1,54 metri (oltre dieci cm in più, in questo caso, della Mazda3 citata). Il passo, o interasse, è di 2,65 metri.

I cerchi in lega sono da 16 pollici sull’allestimento Evolve e da 18 pollici su tutte le altre versioni.

Lunghezza 4,39 m Larghezza 1,79 m Altezza 1,54 m Interasse 2,65 m

Mazda CX-30: Homura

La Homura è una versione speciale disponibile per tutti i modelli 2022 che dà un tocco di sportività in più.

Aggiunge alcune finiture esterne in nero lucido per gli specchietti, per la calandra anteriore e per i cerchi in lega da 18 pollici.

Dettagli scuri, dunque, che riprendono il tessuto della selleria interna con cuciture rosse a contrasto. E c’è anche il portellone posteriore elettrico di serie.

Una curiosità? Homura in giapponese significa "fiamma"!

Motore Cambio Trazione Homura 2.0L 122 CV Manuale Anteriore 29.100 € 2.0L 150 CV Manuale Anteriore 29.600 € 2.0L 186 CV Manuale Anteriore 31.400 €

Mazda CX-30: interni

In Mazda hanno una particolare attenzione per l’ergonomia dell’abitacolo, tanto nelle forme quanto nella funzionalità. Tutto è a portata di mano e pensato per non far distrarre: ecco perché i comandi del climatizzatore sono separati e raccolti o perché lo schermo dell’infotainment è posizionato in alto e si comanda attraverso un rotore sul tunnel.

Bella la sensazione che danno i materiali, alla vista e al tatto, e si capisce che la cura è davvero alta in dettagli come il doppio strato di pelle sulla plancia o anche sul tunnel, dove si appoggiano le gambe, e sul bracciolo che si apre in più posizioni, è capiente e offre anche due prese di ricarica.

Nella parte bassa dell’abitacolo le plastiche sono più dure al tatto ma restano gli assemblaggi solidi.

Dietro si sta comodi soprattutto in due perché il passeggero al centro fa i conti col tunnel rialzato che ruba un po’ di spazio. Sulla console ci sono le bocchette dell’aria ma nessuna presa di ricarica dedicata.

Mazda CX-30: prezzo

Il listino è molto semplice: servono poco più di 27.350 euro per il benzina mild hybrid da 122 CV con cambio manuale e trazione anteriore e si arriva a 32.800 euro con l’allestimento più ricco. A proposito di allestimenti, ce ne sono cinque.

La versione da 150 CV costa 500 euro in più e, in questo caso, si può avere la trazione integrale per circa 2.000 euro.

Il motore più potente da 186 CV, ibrido leggero anche lui, parte da 31.050 euro. Nell’allestimento più ricco e con la trazione integrale si arriva a 38.000 euro. Il cambio automatico, infine, costa 2.000 euro.

Motore Cambio Trazione Evolve Executive Exceed Exclusive 2.0L 122 CV Manuale Anteriore 27.350 € 28.750 € 31.200 € 32.800 € 2.0L 150 CV Manuale Anteriore 27.850 € 29.250 € 31.700 € 33.300 € 2.0L 150 CV Manuale Integrale 33.900 € 35.500 € 2.0L 186 CV Manuale Anteriore 31.050 € 33.500 € 35.800 € 2.0L 186 CV Manuale Integrale 35.700 € 38.000 €

Mazda CX-30: Executive

È l'allestimento nel cuore della gamma e ha una dotazione già molto completa. Tra le varie cose, include i cerchi da 18 pollici, i sensori di parcheggio, la retrocamera, Android Auto e Apple CarPlay, il climatizzatore bizona, accesso e avviamento keyless e tanti dispositivi di sicurezza e ausilio alla guida come il cruise control adattivo, il mantenitore di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e l’avviso per l’angolo cieco.

Con il pacchetto Appareance Pack per 1.100 euro si aggiungono varie cose, tra cui il portellone elettrico e soprattutto i fari a matrice di LED.

Invece per i sedili riscaldabili, il tetto apribile, le telecamere a 360° e le frenate automatiche in uscita dai parcheggi, si deve per forza salire di allestimento.

Mazda CX-30: ibrida

Qualsiasi CX-30 ora in vendita è ibrida. Nello specifico si parla di tecnologia mild-hybrid, perciò l’auto non è effettivamente in grado di percorrere dei tratti in elettrico ma un sistema generatore-starter a cinghia converte l’energia cinetica, recuperata in frenata e in rilascio, in energia elettrica, per poi immagazzinarla in una batteria al litio da 24V.

Questa energia extra è sfruttata per alimentare fari, climatizzatore, l’impianto audio e così via, in modo tale che il motore a benzina usi meno carburante.

Ma non finisce qui perché, attraverso la cinghia, il motorino elettrico d’avviamento supporta il termico in quelle fasi dove serve energia in più come accelerazioni, cambi marcia - che così sono più fluidi - e negli start e stop cittadini, situazione in cui si avverte un riavvio più silenzioso e senza vibrazioni.

Oltre che sulla guida, sui consumi e sulle emissioni, bisogna anche considerare le agevolazioni per i sistemi ibridi sulla circolazione, su eventuali incentivi o riduzioni su bollo e assicurazioni e, in alcune città, anche i parcheggi gratuiti.

Mazda CX-30: elettrica

L'elettrica di Mazda si chiama MX-30. Anche in questo caso parliamo di un SUV compatto che per il 2022 è stato aggiornato. Per approfondirla meglio potete guardare i vari video e gli approfondimenti che le abbiamo dedicato.

Mazda CX-30: si usa bene il rotore per l'infotainment?

Al contrario della quasi totalità degli infotainment in circolazione, quello della CX-30 non è touch. La scelta è chiara: mettere lo schermo ad altezza sguardo e a livello strada per agevolare la messa a fuoco e non far distrarre il guidatore.

Di conseguenza, quest'ultimo non potrebbe allungarsi col dito sul display e allora, attraverso un rotore multifunzione e varie scorciatoie, si naviga un software molto chiaro e semplice, pensato proprio per questo tipo di interfaccia.

L’unico momento un po' "critico" può essere l’immissione di un indirizzo nel navigatore, ma si possono usare i comandi vocali oppure si può inserire la destinazione dall’app MyMazda che la invia all’auto e dà anche informazioni sullo stato della vettura, sulla chiusura delle portiere, sulla posizione e tanto altro.

A proposito di smartphone, anche per Apple CarPlay serve un po’ di pratica, ma in realtà è tutta una questione di abitudine e di memorizzare i movimenti: in questo modo sì che non ci si distrae, anche perché poi c’è l’head-up display sempre di serie che mostra le informazioni essenziali. Peccato giusto che per il mirroring con gli smartphone serva il cavo.

Mazda CX-30: diesel

Dal 2022 il turbodiesel non è più disponibile per la CX-30. Essendo un’auto compatta, spesso usata in città, la clientela tende a preferirla ibrida più che a gasolio, mentre chi invece fa tanti kilometri può orientarsi sulla CX-5.

È però disponibile il motore SkyActiv-X di seconda generazione che in realtà fonde il funzionamento di un motore a benzina con uno a gasolio. Accende la miscela aria/benzina per compressione, proprio come un diesel, ed è in grado di ridurre i consumi del 20-30% a seconda delle situazioni rispetto a un benzina di pari cilindrata erogando però fino al 30% di coppia in più.

Mazda CX-30: bagagliaio

Il vano bagagli ha parte da 430 litri di capacità minima che scendono a 422 quando c’è l’impianto audio Bose. Abbattendo gli schienali siamo a circa 1.400 litri.

L’accesso è ampio, c’è un leggero scalino tra soglia e piano di carico e le forme sono regolari. Il divano si abbatte in configurazione 60:40. Sarebbe stata comoda una botola al centro.

Ottimo che la cappelliera stia sotto al piano di carico, pieghevole e utile per creare dei comparti. Poi c’è una presa di ricarica, non mancano degli anelli ma manca almeno un gancio alto per una sacca della spesa.

Capacità minima bagagliaio 430 litri (422 con impianto audio Bose) Capacità massima bagagliaio 1.406 litri (1.398 con impianto audio Bose)

Mazda CX-30: è una vera Mazda da guidare?

La posizione di guida è praticamente perfetta: il cockpit è avvolgente, la triangolazione regolabile e si sente subito un piacevole senso di controllo grazie allo sterzo sensibile e alla buona visibilità anteriore.

La seduta rialzata accentua questa sensazione, così come il sistema di telecamere perimetrali. In città è bello sapere che i fascioni in plastica nera perdonano qualche svista in parcheggio.

Quando la strada si apre, quel discorso di sentirsi connessi alla CX-30 torna ancora di più. La precisione dello sterzo significa che in curva gli inserimenti sono sempre impeccabili, e poi il sistema G-Vectoring gestisce l’erogazione della coppia e l’azionamento dei freni per tenere l’auto più piatta possibile, limitando il rollio.

Il 2.0 SkyActiv-X di questa prova è stato affinato nel 2022, ora ha più coppia e più potenza, 240 Nm e 186 CV: dunque è più reattivo ai bassi giri e mantiene tutte le caratteristiche di un aspirato agli alti. In sintesi è più lineare e piacevole che in passato: 0-100 km/h in 8,3” e velocità massima di oltre 200 orari.

Per chi sta in montagna o fa lunghi viaggi può rappresentare una sicurezza in più la trazione integrale.

Parlando del cambio, in Mazda sono i maestri dei cambi manuali, perciò non sottovalutate di sceglierlo se volete una sensazione di guida “vera”. L’automatico invece per una guida più fluida e rilassata.

Mazda CX-30: consumi

Nel nostro #PerchéComprarla abbiamo provato il 2.0 da 122 CV con cambio manuale e ha registrato 14 km/l in città e autostrada e 18 km/l in extraurbano sfruttando anche la disattivazione di 2 dei 4 cilindri.

La 2.0 SkyActiv-X da 186 CV del video, con cambio automatico e trazione anteriore, invece fa circa 12,5 km/l in città, oltre 18 km/h in extraurbano e 14 km/l in autostrada.

Per le altre motorizzazioni, questi sono i dati dichiarati: