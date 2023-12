Il marchio sportivo-premium Cupra ha ormai preso posizione sul mercato e prosegue con l'ampliamento della gamma verso l'altro e con la transizione elettrica. Le due novità per così dire "minori" del 2024 riprendono e aggiornano proprio i due "esordi": si tratta infatti del restyling di Formentor, SUV-Coupé che è stato il primo modello nuovo (non basato su varianti di modelli Seat) e Born, prima elettrica su base Volkswagen ID.

Le altre novità sono più "grosse", sia perché debutti assoluti sia perché di taglia superiore: si attendono infatti il SUV-Coupé elettrico Tavascan e l'ibrido di taglia Large Terramar.

Ecco le novità 2024 di Cupra:

Cupra Born restyling

La Cupra Born è di fatto la gemella un po' più slanciata della Volkswagen ID.3 ed è in commercio soltanto dal 2021, ma segue l'evoluzione del modello base e quindi si affaccia al 2024 con qualche novità estetica e anche tecnica.

Cupra Born, le prime foto spia del restyling

Il restyling dovrebbe portare con sé nuovi fari a LED e forse qualche ritocco alle autonomie, ma soprattutto dovrebbe ampliare la gamma con una versione a due motori e circa 300 CV equivalente alla ID.3 GTX.

Nome Cupra Born Carrozzeria Berlina compatta Motori Elettrici Data di arrivo Prima metà 2024 (presentazione) Prezzi da confermare

Cupra Formentor restyling

Il SUV-Coupé Cupra Formentor, primo modello "nativo" del marchio, è appena stato celebrato dalla versione speciale BAT in 500 esemplari e per il primo semestre 2024 attende il suo primo restyling, in "circolazione" già dal 2022.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

Si parla di una nuova mascherina e nuovi fari, interni aggiornati mentre a livello di motori non dovrebbero esserci rivoluzioni, salvo un possibile potenziamento della versione ibrida plug-in che potrebbe ricevere una batteria più grande e capace.

Nome Cupra Formentor Carrozzeria SUV-Coupé Motori benzina e benzina ibridi, diesel (da confermare) Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi da confermare

Cupra Tavascan

Anticipata da un'insolita anteprima, la Tavascan sarà il terzo modello "originale" Cupra dopo Formentor e Born e il secondo elettrico, una sorta di alter-ego a batteria di Formentor ma ancora più spinta nel look.

Cupra Tavascan

Nella versione definitiva, che non si allontana di molto dallo stile della concept car del 2019, avrà due versioni, una a motore singolo posteriore da 286 CV e uno a doppio motore con trazione integrale e 340 CV di potenza. La batteria da 77 kWh consente dai 520 ai 550 km di autonomia e si ricarica in corrente continua con potenze fino a 135 kW.

Nome Cupra Tavascan Carrozzeria SUV-Coupé Motori 2 Elettrici Data di arrivo Metà 2024 Prezzi -

Cupra Terramar

SUV compatto ma con ruolo, almeno temporaneo, di "ammiraglia", Terramar dovrebbe avere misure un po' più abbondanti di Formentor ma non eccessive. Si parla di una lunghezza di 4,5 metri, ma di soli cinque posti.

Cupra Terramar, il render di Motor1.com

La gamma offrirà principalmente motori ibridi plug-in con ogni probabilità lo stesso di Formentor, e un'autonomia di almeno 100 km in elettrico, ma potrebbero esserci anche motori tradizionali, non è ancora certo se "al naturale" o mild hybrid.