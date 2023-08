Proseguono i test sul restyling della Cupra Formentor. Il crossover spagnolo, che è stato introdotto nel 2020, si sta preparando per il suo primo aggiornamento, previsto secondo alcune voci per la primavera del 2024.

Dopo i test al Nurburgring, i prototipi stanno continuando i collaudi su strada, con mimetizzazioni ridotte al minimo e lo stile definitivo che inizia a prendere forma.

Nuovi fari e non solo

Nel prototipo camuffato delle foto spia sono già visibili alcuni cambiamenti importanti. La griglia frontale, per esempio, si allontanerà dalle forme dell'attuale modello adottando invece un aspetto più squadrato. Anche i fari a LED saranno nuovi, con un design composto da tre elementi luminosi.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

La parte posteriore non presenta wrapping particolari, se non sui fari, col restyling che potrebbe adottare una nuova grafica.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

Sono previsti anche nuovi cerchi in lega e una gamma di nuove colorazioni per la carrozzeria, incluse le finiture opache che continuano a essere molto apprezzate sulla generazione attuale.

Interni e motori

All'interno ci si aspettano alcuni miglioramenti a livello tecnologico. Cupra potrebbe introdurre un nuovo schermo per il sistema di infotainment e nuovi rivestimenti dei sedili.

E' probabile che i sedili con rivestimenti in alcantara marrone (visti recentemente sulla Tribe Edition) e i sedili Cup Bucket derivati dalla VZ5, che sono già disponibili in alcuni mercati come in Germania e in Svizzera, vengano resi disponibili a sempre più versioni della gamma Formentor.

Cupra Formentor restyling, il render di Motor1.com

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la presenza del secondo sportello sul passaruota anteriore sinistro fa pensare che la Cupa delle foto sia un'ibrida plug-in. Queste varianti della Formentor potrebbero ricevere una batteria di dimensioni maggiori (forse la stessa prevista per la Terramar), consentendo una potenza superiore rispetto agli attuali 204 CV e 245 CV.

Per il resto, ci si attende una conferma del 2.0 TSI da 190 CV, 245 CV e 310 CV, oltre al 2.0 turbodiesel da 150 CV. Il 1.5 TSI a benzina da 150 CV, invece, potrebbe diventare mild hybrid.

Infine, la VZ5 potrebbe non essere rinnovata. Cupra aveva già indicato in passato che la versione più potente da 390 CV sarebbe stata prodotta in edizione limitata, con soli 6.500 esemplari.