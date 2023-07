Novità per quasi tutta la gamma Cupra. Formentor, Leon e Born ricevono degli importanti aggiornamenti col Model Year 2024 che rendono ancora più completo l’equipaggiamento di serie aggiungendo al tempo stesso alcuni nuovi optional a pagamento.

Le novità più sostanziose riguardano soprattutto la Leon, per la quale torna disponibile la motorizzazione VZ col 2.0 TSI da 245 CV abbinata al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Come cambia la Leon 2024

Partendo proprio dalla Leon, la gamma della compatta spagnola è stata semplificata, con le versioni VZ e VZ Carbon che saranno abbinate unicamente alle motorizzazioni con potenza superiore ai 150 kW. Oltre alla già citata 245 CV, quindi, questo cambiamento riguarderà la variante a benzina da 300 CV e le ibride plug-in e-Hybrid da 204 e 245 CV.

Cupra Leon VZ Carbon

Inoltre, per questa Cupra viene introdotto nel listino il nuovo Design Pack Extreme pensato esclusivamente per il mercato italiano. Include i cerchi in lega da 18” Copper, minigonne laterali, pedaliera in alluminio e gusci degli specchietti in fibra di carbonio. Il pacchetto è disponibile per tutti i motori abbinati al cambio DSG, sia 5 porte che Sportstourer, escluse le versioni VZ e VZ Carbon.

Infine, il gancio traino elettrico si può equipaggiare anche per la Leon 5 porte (esclusa la motorizzazione e-Hybrid da 245 CV).

Gli aggiornamenti per Formentor e Born

Ci sono aggiornamenti anche per la Formentor. Ora, il crossover ha un catalogo di optional ancora più ampio, con l’introduzione degli pneumatici all season per cerchi in lega da 18” di serie. Per quanto riguarda le versioni VZ da 245 CV e 310 CV sono disponibili come optional i sedili in tessuto Dinamica con inserti in pelle dark brown.

Cupra Formentor in Rosso Intenso con scarichi Akrapovic

Solo per la 310 CV si possono ordinare i terminali di scarico Akrapovic. E l’impianto BeatsAudio si può scegliere anche sulle varianti e-Hybrid della Cupra.

Cupra Born

Infine, per la Born MY2024 la dotazione standard è arricchita con due altoparlanti aggiuntivi nelle porte posteriori da 168 mm di diametro.