Una sportiva biposto 100% elettrica con architettura shooting brake. Questa è la DarkRebel, la showcar progettata tramite un Hyper Configurator online in cui sono state inserite le preferenze della community Cupra, composta anche da ambasciatori del marchio, come i giocatori dell'FC Barcelona Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati e l'attore Daniel Brühl. Ci sono state oltre 270.000 configurazioni e questo che vedete nelle immagini è il risultato, presentato al Salone di Monaco 2023.

"Grazie alla passione e alla creatività della Cupra Tribe, siamo riusciti a trasformare una delle nostre ossessioni più potenti in una vera e propria showcar - ha detto Wayne Griffiths, CEO di Cupra -. La DarkRebel è la massima provocazione del design Cupra. È una ribelle con uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere sportive, sexy ed emozionali".

L'illuminazione è un elemento chiave

La luce è la "chiave" d'interpretazione della DarkRebel perché è un elemento che riesce a fare da ponte tra ciò che è materiale e ciò che non lo è. Per esempio l'iconica firma luminosa triangolare di Cupra fa risaltare l'aspetto tagliente della showcar e anche lo stesso logo della marca è stato scomposto come fosse un prisma, in tre triangoli, che vengono poi applicati come DRL (Daytime Running Lights).

Inoltre, la particolare tonalità viola scuro è stata pensata per evolversi e cambiare a seconda del modo in cui la luce ambientale tocca la carrozzeria.

Un dettaglio frontale della Cupra DarkRebel

Una nota a parte merita il design delle ruote, influenzato dalle auto da corsa del marchio. Su ciascuna ruota il logo Cupra a forma triangolare si espande parametricamente attraverso l'intera superficie, dalla struttura alle coperture aerodinamiche fino alle parti in rame.

Com'è dentro

La DarkRebel è lunga 4,5 metri, larga 2,2 metri e alta 1,3 metri, ma quando le sue porte si aprono arriva a 2,2 metri di altezza. Questo ha contribuito a ottenere "spalle robuste", come dice Cupra, e un abitacolo di 1/3 in contrasto con le proporzioni della carrozzeria di 2/3.

L'elemento chiave dell'abitacolo è la spina dorsale centrale prodotta con la più recente tecnologia di stampa 3D del metallo. Poi ci sono i sedili Supersport, con poggiatesta rivestiti in tessuto a maglia 3D e sostenuti da una struttura in materiale trasparente cristallino e inserti in rame.

I sedili della Cupra DarkRebel

I sedili a secchiello sono montati in basso e offrono un supporto laterale per l'intera gamba. Dalla base, emergono verso l'alto e prendono forma adattandosi agli occupanti per offrire il massimo comfort.

Trattandosi di un'auto sportiva vuole offrire prestazioni elevate anche in termini di progresso tecnologico, per questo sul tetto c'è una telecamera termica che monitora le condizioni dell'abitacolo e il sistema di controllo intelligente del clima per regolare di conseguenza la temperatura e i flussi d'aria.

La DarkRebel, essendo nata attraverso la rete, offre un'esperienza utente (UX) e un'interfaccia utente (UI) per offrire agli utenti una connessione continua e coinvolgente con la Tribù Cupra. Per questo ci sono tre esperienze di guida (Exponential Square, Exponential Cube ed Exponential Infinite) che cambiano l'auto attraverso suoni e funzioni esclusive.