Mostrata per la prima volta al Salone dell'Auto di Shanghai 2023 la Polestar 4 si appresta a debuttare ufficialmente in Europa, andando a rimpinguare la gamma della Casa svedese. Un modello completamente nuovo che rappresenterà l'unica novità 2024, entrando nel segmento dei SUV coupé elettrici con uno stile molto personale e tanta tecnologia.

Nel corso dell'anno non sono previsti quindi ulteriori lanci firmati Polestar, anche se non ci stupirebbe trovarci davanti a un nuovo model year della Polestar 2 o del SUV Polestar 3.

Scopriamo ora tutte le novità Polestar in arrivo nel 2024

Polestar 4

Polestar 3

Ha scelto Shanghai come palcoscenico per il debutto mondiale la Polestar 4, mostrando le proprie linee che se da una parte abbracciano il mondo dei SUV coupé, dall'altro fanno di tutto per distinguersi dalla concorrenza.

Superfici taglienti e tirate che ne sottolineano la sportività. E non è un caso: si tratta infatti della Polestar più veloce mai prodotta, capace di toccare i 200 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in 3,8".

Caratteristiche della Polestar 4 in versione dual motor, 544 CV e batterie da 102 kWh per 564 km di autonomia dichiarata, che diventano 600 nella versione single motor a trazione posteriore. Tornando allo stile il SUV coupé svedese è lungo 4,83 metri e ha la particolarità di non avere lunotto: dietro infatti è tutto chiuso. Per vedere ci si affida a una telecamera che trasmette le immagini sullo specchietto centrale.

Nome Polestar 4 Carrozzeria SUV coupé 5 porte Motori Elettrico Data di arrivo Gennaio 2024 Prezzi Da comunicare

Il 2024 è anche l'anno della Polestar 3, il SUV elettrico che è già ordinabile online dallo scorso anno, ma che avrà il suo lancio ufficiale tra febbraio e marzo.

Dimensioni importanti, uno stile moderno e tagliente, oltre a una connettività di nuova generazione, caratterizzano la Polestar 3 che si presenta come un maxi SUV a batteria lungo 4,90 metri e con un passo di quasi 3 metri.

Sulla Polestar 3 ci sono due motori elettrici e la trazione integrale, con due livelli di potenza. Si parte da 489 CV e si arriva fino a 517 CV. La batteria da 111 kWh garantisce un'autonomia fino a 610 km.