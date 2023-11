Comprare l'auto online, un processo che negli ultimi anni è diventato sempre più comune. Polestar è stata tra le prime in Europa a inaugurare uno dei primi esempi di "concessionaria 2.0", un luogo fisico in cui non solo è possibile comprare fisicamente l'auto e ammirare i diversi modelli, ma anche rilassarsi, prendere un caffè o scambiare due chiacchiere con gli esperti sempre a disposizione in un ambiente accogliente e minimal.

Ma dove si trovano questi "Space" dove si compra una Polestar? In Italia ce ne se sono due, uno a Milano e uno a Roma nella zona Est della città, precisamente in Via Giovanni Capranesi 43, su una superficie di 289 metri quadrati. L'inaugurazione del Polestar Space di Roma è stata occasione per toccare con mano l'ultima arrivata, la Polestar 3, le cui prime consegne partiranno all'inizio del 2024, e il restyling del modello di punta, la Polestar 2.

Come si compra una Polestar?

I clienti possono avviare la procedure d'acquisto dell'auto direttamente sul sito polestar.com scegliendo dalla configurazione ai servizi finanziari più adatti alle proprie necessità, il tutto da soli comodamente davanti al pc. In alternativa si può sempre fare un salto in concessionaria per poter chiedere assistenza agli specialisti e per toccare fisicamente con mano l'auto che, successivamente, verrà comprata online. Il tutto si basa quindi sull'interattività digitale, un processo che però non si distacca mai del tutto dal "contatto fisico" con la macchina che si conferma parte fondamentale nell'esperienza d'acquisto.

Polestar Space Roma

All'interno di ogni hub è possibile richiedere il supporto degli esperti per una semplice consultazione o per comprare l'auto, con ogni spazio che, oltre a svolgere il compito di concessionario vero e proprio, organizzerà per clienti e curiosi conferenze ed esposizioni a tema design, architettura, tecnologia e, naturalmente, auto. Il tutto in linea con la filosofia del brand.

Una volta acquistata, l'auto arriva direttamente a casa

Oggi, la Polestar 2 è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale della Casa e, una volta ordinata, può essere ritirata in uno dei Polestar Space di Roma o Milano, in uno dei 66 punti vendita Volvo o consegnata direttamente a casa grazie al servizio di Home Delivery. Al momento questo si applica alla sola Polestar 2, la berlina, che a seconda della versione scelta offre un'autonomia fino a 655 km (WLTP) e potenze fino a 476 CV. Presto arriverà anche la Polestar 3, il primo SUV, con una batteria più grande da 110 kWh e un'autonomia dichiarata fino a 610 km (WLTP).