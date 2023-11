Si è tenuto ieri in quel di Los Angeles il primo Polestar Day della storia, evento dedicato esclusivamente alla Casa svedese appartenente alla galassia Geely. Per la prima volta tutti i modelli si sono mostrati insieme, a mostrare cosa c'è e - soprattutto - cosa ci sarà. Dalla Polestar 2 ai prototipi marcianti di Polestar 3 e Polestar 4, arrivando alla Polestar 5.

Proprio a lei vogliamo riservare la nostra attenzione, soprattutto perché si è mostrata per la prima volta senza alcuna camuffatura a celarne le forme.

Dove eravamo rimasti

La Polestar 5 si è mostrata per la prima volta nel lontano 2020. O meglio, è stato svelato il prototipo dal quale poi avrebbe preso vita. Si chiamava Precept Concept, era una berlina coupé con linee abbastanza spigolose e un vistoso lidar appollaiato sul tetto. Nel 2021 è stato il turno dei teaser, arrivati nel 2021, a mostrare le linee definitive del modello. E poi ancora teaser, muletti, foto spia e il debutto dinamico a Goodwood, a sfrecciare verso la mitica collina. Indossando però la camuffatura di ordinanza.

Polestar 5, il 3/4 posteriore

Ora eccola qui la Polestar 5 come mamma l'ha fatta. Una berlina/coupé che fa - quasi - a meno del lunotto. Il cristallo posteriore infatti è ridotto ai minimi termini, come sulla Polestar 4. A mostrare tutto ciò che sta dietro ci penseranno naturalmente telecamere ad alta definizione, per sistema di parcheggio e specchietto retrovisore digitale. Rispetto alla Precept concept la versione di serie ha perso le telecamere laterali al posto dei classici specchietti e le portiere posteriori con apertura controvento. Anche il lidar sembra essere scomparso.

Polestar Precept concept Gli interni della Polestar 3

Non ci sono foto degli interni della Polestar 5 ma dovrebbero riprendere l'arredamento minimal della Casa - specialmente dalla Polestar 3 - con monitor centrale in posizione verticale e un altro per la strumentazione digitale.

Le concorrenti

Forme e dimensioni (la lunghezza dovrebbe essere di circa 5 metri, con passo di 3,1) la pongono in diretta concorrenza con Porsche Taycan e Audi e-tron GT. Ancora non ci sono specifiche tecniche sulla Polestar 5, sappiamo però che dal 2027 - come il resto della gamma - monterà innovative batterie XFC (Extreme Fast Charging) a ricarica ultra rapida della StoreDot.

Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition (2022) Audi e-tron GT quattro

Il lancio sul mercato di quella che sarà l'ammiraglia ad assetto ribassato di Polestar è previsto per il 2025 con prezzi ancora da definire.