Polestar prosegue la sua espansione in Italia con l'apertura del suo primo Space a Milano. Inaugurato il 27 settembre, lo showroom si trova in via Fantoli 28/14 e si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati con personale esclusivamente Polestar Specialist. Un secondo Polestar Space aprirà a Roma entro fine anno.

Nella concessionaria si possono vedere dal vivo tutti i modelli della Casa svedese, inclusa l'ultima arrivata, la Polestar 3.

Il concetto dei Polestar Space

Nella descrizione fornita dal brand, i Polestar Space sono punti vendita che si discostano dal concetto tradizionale di concessionaria per diventare luoghi centrati sul veicolo e sulla mobilità elettrica.

Il ruolo delle oltre 150 Polestar Space già presenti a livello globale è quello di "offrire un'esperienza di alto livello e moderna al cliente, nell'ambito del modello di business digital-first di Polestar, in cui i veicoli vengono acquistati online".

Polestar Space a Milano

Questi spazi si distinguono per il loro design minimalista, un'elevata interattività digitale e la presenza di Polestar Specialist. Naturalmente, tutti i modelli presenti sono disponibili anche per un test-drive in loco.

Tra l'altro, nei Polestar Space saranno organizzati costantemente conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall'architettura alla tecnologia e, naturalmente, all'automobile.

Le Polestar disponibili

Tra i modelli presenti nella concessionaria c'è la Polestar 2. Recentemente aggiornata nei contenuti, permette un'autonomia fino a 655 chilometri nel ciclo WLTP. Nello specifico, la versione Standard range Single motor è percorre fino a 518 km WLTP, con un aumento di 40 km rispetto alla versione precedente, mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 655 km WLTP, con un aumento di 84 km.

Polestar Space a Milano

Anche la velocità di ricarica è aumentata passando a 205 kW in corrente continua.

Come detto, c'è spazio anche per la Polestar 3, che consente un'autonomia fino a 610 chilometri. Tra i punti principali del crossover elettrico svedese ci sono le sospensioni Öhlins, l'impianto frenante Brembo e motori fino a 517 CV.