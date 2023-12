Il 2024 sarà un vero e proprio anno di passaggio per il marchio Alpine, che guarda al futuro con rinnovata ambizione dopo l'annuncio di un piano da ben sette nuovi modelli elettici in arrivo tra il 2024 e il 2030.

Nei prossimi 12 mesi la Casa di Dieppe accoglierà infatti nella sua gamma le ultime novità "classiche", con la gamma 2024 della A110 che ha come punta di diamante la A110 R Turini, assieme alla prima vettura 100% elettrica. Questa sarà una "piccola", la A290, ovvero la variante sportiva della nuova Renault 5.

Ecco le novità Alpine per il 2024:

Alpine A110 R Turini e gamma 2024

Annunciata all'inizio di dicembre, la gamma della Alpine A110 per il 2024 sarà probabilmente l'ultimo upgrade di un modello non elettrico, salvo qualche final edition che potrebbe accompagnare il passaggio di testimone tra questo modello, revival della berlinetta Anni '70, e la sua erede a batteria. Le novità riguardano tutte le versioni, con aggiornamenti riguardanti freni, cerchi e dettagli interne e una nuova versione top, la R Turini.

Alpine A110 R Turini 2024

La Alpine A110 R Turini, chiamata così in omaggio a una delle tappe più celebri e suggestive del Rally di Monte Carlo, è una variante della A110 R ("Radical") introdotta lo scorso anno. Si distingue per i cerchi in alluminio GT Race da 18" in Nero opaco e il kit aerodinamico specifico in fibra di carbonio. Il motore ha la stessa mappatura da 300 CV e 340 Nm di coppia della R e sulla carta può superare i 280 km/h di velocità massima.

Nome Alpine A110 R Turini e gamma 2024 Carrozzeria Coupé 2 posti Motori Benzina Data di arrivo primo trimestre 2024 Prezzi Da 66.300 euro (base) a 108.000 euro (R Turini)

Alpine A290

Anticipata lo scorso maggio dalla concept car Alpine A290_β, la prima elettrica a marchio Alpine sarà una variante pepata della Renault 5 elettrica, attesa al debutto al Salone di Ginevra 2024 e la seguirà di qualche mese, arrivando nella seconda metà del 2024. Oltre a una caratterizzazione estetica in linea con il brand, avrà anche un trattamento tecnico mirato a renderla più appagante.

Prime foto spia dell'Alpine A290

La base è più che buona, visto che tra le altre cose ha un retrotreno a ruote indipendenti. Non ci sono ancora dettagli, ma pensando a esempi analoghi come la Abarth 500, può darsi che anche la Alpine A290 conservi le batterie della vettura di riferimento (in questo caso il pack più potente da 52 kWh) ma che si lavori sull'erogazione, sull'assetto e sul sound "simulato" per darle carattere. Si parla anche di due varianti, con 270 CV per la più potente.