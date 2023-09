Il prototipo della Alpine A290_β è stato presentato nel maggio di quest'anno come una versione più sportiva della prossima Renault 5.

Pochi giorni fa uno dei primi muletti quasi definitivi è stato avvistato su strada, durante alcuni test di efficienza e durata. Ecco i dettagli.

Un'auto sportiva

La Alpine A290 definitiva non dovrebbe variare molto rispetto al prototipo presentato nei mesi scorsi. La differenza più importante dovrebbe riguardare il passaggio a una carrozzeria a quattro porte rispetto a quella a due porte della A290_β.

Scendendo più nel dettaglio, il design insolito dei cerchi con un taglio quadrato al centro dovrebbe essere quello definitivo, anche se probabilmente quelli che saranno montati sull'auto in vendita al pubblico saranno più piccoli dei 20 pollici della vettura da esposizione.

Le prime foto spia dell'Alpine A290

Guardando queste foto, appare chiaro, poi, che il paraurti anteriore, per il momento completamente mascherato, avrà un aspetto piuttosto aggressivo, insieme al cofano che presenta alcuni strani componenti aerodinamici, i quali non è ancora chiaro se rimarranno o meno nella versione di produzione finale.

Interni diversi

Una cosa che sicuramente la Alpine A290 perderà rispetto alla concept sarà, invece, il posto di guida in posizione centrale. Come si può chiaramente vedere da questo prototipo, il modello di produzione avrà una disposizione tradizionale con il volante a sinistra o a destra a seconda del mercato.

Non lasciatevi ingannare anche dal grande schermo sul lato del passeggero: non dovrebbe far parte dell'abitacolo dell'auto e probabilmente oggi è utilizzato dai collaudatori per alcune misurazioni.

La hot hatch elettrica dovrebbe avere due propulsori disponibili, con il più potente che dovrebbe generare fino a 270 CV. Entrambe le varianti saranno a trazione anteriore e conosceremo tutti i dettagli quando l'auto definitiva debutterà il prossimo anno.