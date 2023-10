Messa in archivio la prima storica edizione in trasferta - in quel di Doha - il Salone di Ginevra si prepara a tornare a casa dopo 4 edizioni saltate. Dopo l'annullamento all'ultimo minuto del 2020 a causa della pandemia e le prove, poi fallite, di ritornare tra il 2021 e il 2023 la kermesse elvetica ritorna. Con un format completamente nuovo.

Le date da segnare sul calendario sono dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Per conoscere tutti i dettagli è ancora presto, ma la domanda che tutti si pongono è una: chi ci sarà al Salone di Ginevra 2024? Ecco quello che sappiamo.

Più economico

In base a quanto dichiarato da Sandro Mesquita, direttore generale di GIMS, ad Automotive News Europe, la chiave di volta della nuova edizione 2024 del Salone di Ginevra sarà il contenimento dei costi. Negli ultimi anni pre-pandemia, infatti, partecipare alla manifestazione era diventato piuttosto costoso, sia per le aziende che decidevano di prendervi parte sia per gli spettatori.

Il manager ha comunicato che proprio in questi giorni la sua organizzazione sta delineando gli ultimi dettagli per far si che la pressione economica per prendere parte all'evento sia minore.

Le soluzioni escogitate, in particolare, dovrebbero consistere in degli spazi espositivi prefabbricati e pre-allestiti con possibilità di variazione esclusiva del colore, ma non solo. Dal punto di vista degli utenti privati, inoltre, la società sarebbe in contatto con l'amministrazione cittadina per stabilire un tetto massimo ai prezzi degli alloggi in città nei giorni dell'evento, per evitare eventuali speculazioni.

Mercedes al Salone di Ginevra 2019

Chi ci sarà?

Come anticipato, capire già oggi quale casa parteciperà con certezza al Salone di Ginevra è impossibile. Per ora l'unica conferma ufficiale è arrivata da Renault con un comunicato stampa, nel quale la Casa francese ha spiegato che il proprio obiettivo è quello di "garantire che questi spettacoli siano una vera celebrazione dell'auto e contribuiscano a innalzare ancora la reputazione dell'industria automobilistica europea".

Alfa Romeo al Salone di Ginevra 2019

In totale l'organizzazione prevede la partecipazione di un numero di brand compreso tra 30 e 40, con forte partecipazione di Case cinesi. In base a quanto comunicato, un primo elenco completo di espositori sarà pubblicato circa un mese prima dell'inizio del Salone, che si terrà al centro congressi Palexpo vicino all'aeroporto di Ginevra.

Per quanto riguarda gli spettatori, invece, lo stesso Mesquita ha spiegato che si aspetta la presenza di circa 300.000 persone, un numero dimezzato rispetto ai 600.000 dell'ultima edizione, quella del 2019. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.