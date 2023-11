Con un piano che prevede di portare l'elettrificazione su tutta la gamma entro la fine del 2024, e un modello solo su tre che ha già raggiunto lo scopo, non è difficile intuire quali possano esser egli obiettivi principali di Lamborghini per l'anno nuovo.

La Casa del Toro si prepara infatti a presentare l'erede della Huracan che, seguendo le orme della sorella maggiore Revuelto, dovrebbe diventare plug-in,. Stesso discorso per la Urus, la cui versione "alla spina" potrebbe debuttare già entro la fine del 2023.

Ecco dunque le novità Lamborghini per il 2024:

Lamborghini Urus plug-in

Sin dal 2022 sapevamo che la Urus non sarebbe stato il primo modello della gamma Lamborghini a ricevere una motorizzazione ibrida plug-in, ma anche che il SUV alla spina non si sarebbe fatto attendere troppo vista l'abbondanza di avvistamenti di prototipi mascherati. Dovrebbe essere proprio questa la prima novità del 2024 che, come detto, non ci stupiremmo di vedere in anteprima già prima della fine del 2023.

Le foto-spia della Lamborghini Urus plug-in al Nurburgring

Il nuovo gruppo propulsore della Urus plug-in dovrebbe ripartire dalla meccanica del modello di partenza, confermando quindi il V8 biturbo da 4,0 litri ma con l'aggiunta di un modulo elettrico con batteria ricaricabile che aumenterà sia la potenza massima sia l'efficienza. Si parla infatti di oltre 800 CV complessivi, accompagnati da un lieve restyling per esterni e interni.

Nome Lamborghini Urus PHEV Carrozzeria SUV Motore Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi da comunicare

Lamborghini nuova Huracan

Sul nome non ci sono ancora indiscrezioni, ma anche il modello che prenderà il posto della berlinetta V10 è ormai in dirittura d'arrivo. Gli avvistamenti di prototipi in giro per le strade lo confermano. La linea non dovrebbe allontanarsi da quella dell'attuale Huracan, con fari più sottili e nuove luci diurne.

Nuova Lamborghini Huracan, le prime foto spia

La differenza maggiore sarà sotto il cofano, dove potrebbe arrivare un deciso downsizing: il V10 dovrebbe infatti essere sostituito da un V8 biturbo, accompagnato da un motore elettrico, per toccare - si mormora - circa 900 CV di potenza. Come Urus e Revuelto anche la nuova sportiva Lamborghini avrà batterie ricaricabili alla spina.