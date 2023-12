La Renault Captur si appresta a cambiare con il classico restyling di metà carriera, atteso per i primi mesi del 2024, con il debutto ufficiale che potrebbe avvenire al prossimo Salone di Ginevra. I cambiamenti dovrebbero essere in linea con quelli visti sulla Clio, sia dal punto di vista estetico sia tecnologico, anche se non mancheranno dettagli dedicati.

A darci un'idea di come sarà la Renault Captur 2024 ci pensano i bozzetti pubblicati sul sito dell'ufficio brevetti internazionale, dove la versione rinnovata del crossover francese si mostra in tutte le angolazioni possibili e immaginabili. Mancano gli interni, ma in questo caso proprio la Clio viene in nostro aiuto.

Più personalità

A cambiare maggiormente sulla Renault Captur 2024 sarà il frontale, con mascherina completamente ridisegnata e ben differente rispetto a quella della Clio, con effetto tridimensionale e più sottile. Uno stile che si avvicina a quello della Rafale, anche per quanto riguarda i gruppi ottici che rimangono a sviluppo orizzontale. Al di sotto le luci diurne mantengono il disegno a freccia ma - almeno stando ai bozzetti - non "spezzata" al centro.

Fiancata e posteriore rimangono invece pressoché identici, con le luci ancora una volta a "C" ad abbracciare idealmente la parte alta del portellone.

Renault Captur 2024, il frontale

Come detto non ci sono immagini degli interni della nuova Renault Captur, tra le novità più attese della Casa per il prossimo anno, ma ci aspettiamo di trovare strumentazione digitale da 7" sulla versione base e da 10" sulle più ricche, affiancata dal monitor touch del sistema di infotainment da 7 o 9,3" a seconda dell'allestimento.

Renault Captur 2024, la fiancata Renault Captur 2024, il posteriore

I motori

Naturalmente nei documenti dell'ufficio brevetti non si fa menzione dei motori della Captur restyling, ma anche in questo caso ci dovrebbe essere una piena sovrapposizione con la Clio. Sotto il cofano dovremmo quindi trovare il tre cilindri 900 cc aspirato da 65 CV, turbo da 90 CV e a GPL da 100 CV, oltre al 1.5 diesel da 100 CV.

Non mancheranno naturalmente powertrain elettrificati: da una parte il full hybrid da 145 CV e dall'altra il plug-in da 160 CV.