Bistrattata da Shakira in una canzone di qualche tempo fa la Renault Twingo ha rappresentato per la Casa un modello fondamentale. Specialmente con la prima generazione, una piccola monovolume con dimensioni esterne ridotte e spazio interno da categoria superiore. Un modello arrivato ai giorni nostri con la seconda generazione, meccanicamente imparentata con la smart fortwo e disponibile anche in versione 100% elettrica. Per lei il momento della pensione è vicino. Ma non sarà un addio.

La notizia di oggi infatti è che la Renault Twingo tornerà nel 2025 come auto solo ed esclusivamente elettrica, basata su una piattaforma dedicata alle EV e sviluppata da Ampere, business unit nata per disegnare, sviluppare e produrre le EV del Gruppo. Ma ciò che farà la gioia di chi la piccola francese l'ha amata è il suo stile: la piccola della Losanga tornerà a indossare i panni di una piccola monovolume.

Ecco tutto quello che sappiamo.

Il passato che ritorna

Negli ultimi tempi Renault si è dedicata a una massiccia operazione nostalgia rispolverando prima la Renault 5, pronta a tornare come elettrica nel corso del 2024 e la Renault 4, che seguirà la stessa sorte. Come recita il detto non c'è due senza il tre e in questo caso il "tre" è rappresentato proprio dalla Renault Twingo.

Un ritorno che reinterpreta le forme della prima generazione, con carrozzeria da piccola monovolume e linee morbide accompagnate da elementi squisitamente moderni come le luci a LED, il cui disegno riprende in toto quello della Twingo originale. C'è poi il logo al centro del cofano anteriore, sostituito da un piccolo monitor OLED. C'è da scommetterci che sulla versione di serie non sarà presente.

Renault Twingo elettrica 2027

Versione di serie? Si perché la Twingo che ha debuttato oggi in occasione del Capital Day dedicato ad Ampere è solo una concept. Attenzione però: le forme rimarranno inalterate. In questo caso il suo status di prototipo presuppone il fatto che non ci siano informazioni meccaniche.

Sappiamo solo che la piattaforma sarà la nuova Ampere A, sviluppata internamente e dedicata esclusivamente a modelli 100% elettrici. Niente filosofia multienergia dunque, come fatto invece da modelli di altri Gruppi.

Prezzo d'attacco

Il dato più interessante riguarda però il prezzo della nuova Renault Twingo: una volta in commercio (si parla del 2025) costerà meno di 20.000 euro. Per fare un paragone la generazione attuale parte da 24.050, la Clio da 17.250.

Basata come detto su una piattaforma tutta nuova chiamata "software defined", dove software e hardware saranno legati a doppio filo e gli aggiornamenti OTA saranno dedicati non solo all'infotainment ma a ogni aspetto dell'auto, la nuova Twingo promette un consumo medio di 10 kW ogni 100 km. L'autonomia non è stata dichiarata così come le prestazioni.

Nuova Renault Twingo elettrica Luca De Meo

Farà un massiccio uso di materiali riciclati e riciclabili, utilizzerà il 50% in meno di materiali rispetto a un odierno SUV elettrico e nel ciclo di vita emetterà il 75% di CO2 in meno rispetto a un'auto media venduta oggi in Italia.

Che ne dite? Vi piace questa nuova vita della Renault Twingo?