Una piccola francese che ha fatto dello stile e della versatilità le sue carte vincenti in un periodo, gli anni ‘90, in cui i grandi monovolume andavano ancora forte.

Quindi, perché non creare una tutto-spazio simpatica e compattissima? Detto, fatto: la Renault Twingo ha da subito intercettato i favori di numerosi clienti e oggi, a esattamente 30 anni dal suo debutto, lei è ancora qui a raccogliere applausi e adesso vi spieghiamo perché!

Storia

L’innovativa Renault Twingo diviene realtà al Salone di Parigi il 5 ottobre del 1992 e, nonostante il suo sguardo da “Ranocchia di Billacourt” (così viene simpaticamente battezzata all’inizio), la disponibilità della sola carrozzeria a 3 porte, un unico allestimento e la sola motorizzazione 1.2, l’accoglienza del pubblico è esaltante, grazie anche agli scenografici colori scelti per il debutto.

I miglioramenti alla gamma non tardano quindi ad arrivare: tra il 1994 e il 1995 vengono introdotti airbag ed Electric Pack, mentre nel 1996 il motore “D7F” da 1149 cm³ e 60 CV rimpiazza il 1.2 aste e bilancieri di primo equipaggiamento. Negli stessi anni inoltre vengono lanciate versioni speciali di successo, a partire dalla Easy del 1994, passando per la prima Kenzo del 1995, senza dimenticare la United Colours of Benetton del 1996 protagonista di questa prova.

Nel 1998 è tempo di restyling con ritocchi estetici a tuttotondo, inclusi i gruppi ottici che davanti adesso inglobano gli indicatori di direzione bianchi. Cambiano anche plancia, volante e la dotazione di sicurezza aumenta, così come non si fermano le versioni speciali come la Initiale Paris o la Kenzo 2, solo per fare alcuni esempi.

Nel 2000 debutta anche il prestazionale motore 1.2 16V bialbero da 75 CV, senza contare che negli stessi anni viene offerto in opzione il cambio sequenziale Quickshift che sostituisce il Matic, mentre più tardi la Twingo potrà contare su nuovi freni, un ABS migliorato e sull’'EBA (Eemergency Brake Assist).

Il lieve facelift del 2004 porta gradualmente alla fine la carriera della prima serie di Twingo, terminata dopo 14 anni di presenza sul mercato e circa 2,5 milioni di unità vendute, con la produzione che si ferma il 28 giugno 2007, anche se in Colombia si interromperà soltanto nel 2012.

Pro & Contro

Ok, paragonarla troppo all’Espace è eccessivo, ma la familiarità con un monovolume c’è eccome. La superficie vetrata è ampia e la luminosità interna (specie col tetto apribile, optional) è tanta, ma se guardandola da fuori lo stile vi intriga, viverla dall’interno è semplicemente sbalorditivo.

Le misure Lunghezza 3,43 metri Larghezza 1,63 metri Altezza 1,42 metri Passo 2,35 metri Ruote

Anteriore + Posteriore 145/70 R13 Bagagliaio 160/1.096 litri

Infatti, scendendo da una Cinquecento o da una Micra di quegli anni e salendo sulla Twingo la sensazione di spazio lascia senza parole così come encomiabile rimane la possibilità di far scorrere la panca posteriore, che per il periodo è proprio una chicca: l’abitacolo si riesce a sfruttare al 100%!

Meccanicamente invece la Twingo rimane tradizionale: il motore infatti è il noto 4 cilindri aste e bilancieri a cui gli si perdona un po’ di pigrizia nelle riprese più faticose, mentre i 54 CV di potenza sono esattamente quello che ci si aspetta da questa francesina, col ritmo scandito dal morbido cambio a 5 marce, sempre affabile anche quando la si guida allegramente. Sui consumi vedrete che il portafogli vi sorriderà visto che, se state attenti, rimanere su percorrenze anche vicine ai 14/15 km con un litro di benzina non è poi così difficile.

Versione provata Renault Twingo 1.2 16v Motore 4L di 1.239 cc Potenza 54 CV a 5.300 giri/min Coppia 90 Nm di coppia a 2.800 giri/min Cambio Manuale a 5 rapporti

Frizzante e agilissima nel traffico, alla Twingo i più maligni all’inizio non perdonarono la scarsa qualità delle plastiche interne, ma diciamo che oggi la differenza con alcune moderne proposte non è poi tanta. Riguardo alla plancia, l’unico vero neo potrebbe rivelarsi la strumentazione digitale, col vigore dello schermo a cristalli liquidi che tende ad attenuarsi col passare del tempo, mentre attenzione a valutare esemplari con tessuti e pannelli porta logori: in generale i ricambi originali non sono reperibilissimi, peggio ancora se si tratta di edizioni limitate, quindi valutate con anticipo le eventuali spese di restauro.

In quanto al motore invece, l’aste e bilancieri della nostra prova è robustissimo, quindi esemplari con oltre 200.000 km sono ancora nel fiore degli anni!

Prezzo

Con qualche accessorio, la Renault Twingo nel periodo del lancio superava i 14 milioni di lire di listino, un prezzo abbastanza elevato se si considera la scarsa dotazione di serie.

Ai giorni nostri non è ancora lecito definire la Twingo come una francese da collezione, anche se per molti appassionati del marchio Renault la questione inizia a farsi interessante, in particolare per la prima serie. La priorità, oltre alle condizioni dell’esemplare lo fanno i colori, con questo Giallo Cipro che è tra i più riusciti, col tetto apribile in tela che valorizza il tutto in maniera inappuntabile.

Se poi la Twingo, una volta comprata, la volete davvero usare, allora vi suggeriamo un restyling con ABS-EBD e Clima, magari Initiale Paris o Kenzo tanto le quotazioni, per tutte, sono ancora abbordabilissime: si possono infatti trovare esemplari interessanti anche a 2/3 mila euro, mentre, per le edizioni più rare, perfette e magari dotate di tetto apribile come questa Benetton, è lecito salire anche di parecchio con le richieste.