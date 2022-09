Lunghezza: 4.200 mm

4.200 mm Larghezza: 1.768 mm

1.768 mm Altezza: 1.505 mm

1.505 mm Passo: 2.685 mm

2.685 mm Bagagliaio: min 389 litri-max 1.245 litri

La Renault Megane E-Tech Electric è al tempo stesso la variante elettrica e la nuova generazione della Megane. Il modello a batteria, infatti, completa una gamma di compatte che prevede berlina a cinque porte e wagon e offre motori elettrificati, ibridi e ibridi plug-in. tutti sotto la sigla E-Tech.

Il modello elettrico nasce su una piattaforma nuova e dedicata ed è la prima esponente della futura gamma, innovativa nel design e nei contenuti. La Casa ha però voluto darle una fisionomia da crossover, che sarà la scelta dominante sulle EV di domani ma che permette anche di integrala nell'offerta di oggi senza sovrapporla agli altri modelli.

Renault Megane E-Tech Electric, le dimensioni

La Renault Megane E-Tech Electric ha una lunghezza di 4.200 mm, ben 150 meno della Megane berlina, ed ha un corpo vettura largo meno di un metro e 80, 1.768 mm, che aumentano di qualche mm con gli allestimenti più vistosi. L'altezza è di poco superiore al metro e mezzo, 1.505 mm, non esagerata per un crossover.

Il passo non è lunghissimo in assoluto, ma lo è in rapporto alla lunghezza, come di consueto sulle auto elettriche che sfruttano la distanza tra gli assi delle ruote per alloggiare le grandi batterie. Misura infatti 2.685 mm, 15 mm più di quello della berlina. Per la stessa ragione, l'altezza da terra è più da vettura che da SUV, appena 135 mm.

Renault Megane E-Tech Electric (2022)

Renault Megane E-Tech Electric, abitabilità e bagagliaio

Sulla Renault Megane E-Tech Electric i posti posteriori sono discretamente spaziosi e accessibili. Peccano soltanto di luminosità per via del profilo alto delle portiere, che "mangiano" un po' i finestrini, e dell'assenza di un tetto panoramico tra le opzioni. Comunque, malgrado il pavimento più alto della media per la presenza della batteria, non ci sono tunnel a intralciare i piedi e si sta comodi anche in tre.

Renault Megane E-Tech Electric, l'abitacolo Renault Megane E-Tech Electric, i sedili posteriori

Quanto al volume del bagagliaio, quello massimo dichiarato sarebbe di 440 litri che diventano però 389 con il metodo VDA, quello usato comunemente per indicare lo spazio effettivamente sfruttabile con carichi solidi e non liquidi. I 389 litri "veri" sono praticamente lo stesso risultato dell'altra Megane e anche della Clio, poco più piccola e considerata spaziosa per un'utilitaria. Dunque, un buon volume.

Il vano è regolare e allestito con semplicità, profondo ma con una sponda un po' alta e uno scalino pronunciato, senza doppio fondo tranne quello in cui riporre i cavi di ricarica. Abbattendo gli schienali posteriori si arriva a 1.245 litri, anche qui siamo sui valori della berlina, mentre la lunghezza di carico tocca i 1.500 mm.

Renault Megane E-Tech Electric, il bagagliaio Renault Megane E-Tech Electric - il vano per i cavi

La gamma della Renault Megane E-Tech Electric può apparire un po' complicata perché risulta dalla combinazione di due potenze per il motore (96 o 160 kW, pari a 130 o 218 CV), due batterie (40 o 60 kWh) e quattro diversi sistemi di ricarica in corrente alternata (AC) o continua (CC o DC). L'autonomia dichiarata va da un minimo di 300 km a un massimo di 470 km.

Motorizzazione Potenza Batteria Ricarica Alimentazione Trasmissione EV40 130 Standard Charge 130 CV 40 kWh AC 7 kW Elettrica Anteriore EV40 130 Boost Charge 130 CV 40 kWh AC 22 kW + DC 85 kW Elettrica Anteriore EV60 130 Super Charge 130 CV 60 kWh AC 7 kW + DC 130 kW Elettrica Anteriore EV60 130 Optimum Charge 130 CV 60 kWh AC 22 kW + DC 130 kW Elettrica Anteriore EV60 218 Super Charge 218 CV 60 kWh AC 7 kW + DC 130 kW Elettrica Anteriore EV60 218 Optimum Charge 218 CV 60 kWh AC 22 kW + DC 130 kW Elettrica Anteriore

Renault Megane E-Tech Electric, le concorrenti con misure simili

Premesso che se guardiamo soltanto a dimensioni e volumi la Megane E-Tech Electric si può confrontare con molte compatte, crossover e anche B-SUV, probabilmente ancora pochi in questo momento prenderebbero in considerazione un'elettrica come alternativa a un modello tradizionale. Dunque, ecco le rivali esclusivamente a batteria lunghe tra 4,10 e 4,30 metri.