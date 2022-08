Lunghezza: 4.050 mm

4.050 mm Larghezza: 1.798 mm

1.798 mm Altezza: 1.440 mm

1.440 mm Passo: 2.583 mm

2.583 mm Bagagliaio: min 391 litri-max 1.065 litri (E-Tech: 254/923)

La Renault Clio è una delle reginette del mercato dal 1990. Come le principali concorrenti, nel corso della sua storia (forte di ormai 5 generazioni) è gradualmente cresciuta diventando via via più grande e spaziosa.

L'ultima serie è in commercio dal 2019 e ha fissato nuovi primati quanto a taglia e spazio. Nel contempo, ha abbandonato la variante station wagon, offerta con le precedenti 2 generazioni, delegando il suo ruolo al crossover Captur con cui condivide la base e le motorizzazioni, inclusa l'interessante ibrida.

Renault Clio, le dimensioni

La lunghezza della Renault Clio "V", 4.050 mm, sarebbe stata giudicata abbondante solo una decina di anni fa. Oggi, invece, con poche utilitarie rimaste sotto i 4 metri, è tutto sommato nella media. Dove però spicca sulla concorrenza è nella larghezza, arrivata a toccare gli 1.8 metri (1.798 mm), e nel passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, di quasi 2.6 metri (2.583 mm), tra i più abbondanti nel segmento B.

Renault Clio, abitabilità e bagagliaio

Sulla Renault Clio l'accessibilità è discreta, a patto di non essere troppo alti, mentre lo spazio interno è sufficiente per le gambe e persino buono per fianchi e spalle grazie alla larghezza e all'ingombro ridotto dei braccioli. Dietro si sta comodi persino in 3, almeno per i canoni delle utilitarie.

Renault Clio 2019, i sedili posteriori Renault Clio 2019, il bagagliaio

Quanto al volume del bagagliaio, sui modelli a sola benzina la Casa dichiara fino a 391 litri, uno dei volumi più generosi in assoluto. Peccato per la sponda del portellone alta, per il tasto di sblocco nel bordo del vano targa, per i ganci di fissaggio molto vicini all'apertura e per il dislivello tra i sedili e il piano di carico, tutti elementi poco pratici che non valorizzano il grande volume disponibile. A divano abbattuto si arriva a 1.069 litri.

Il modello ibrido, che ha ingombri maggiori nel sottovano dovuti al sistema elettrico, si ridimensiona invece a 254 litri, 140 in meno, che sono leggermente inferiori a quelli dichiarati dai pochi modelli concorrenti con questa particolare motorizzazione a bordo.

Parlando di motori, uscito di listino diesel 1.5 la gamma della Renault Clio è rimasta costituita da 2 unità a benzina, una a GPL e il già citato full hybrid, piuttosto raro in un mercato ormai invaso da mild hybrid e da soluzioni alla spina. I benzina semplici sono entrambi 1.0, aspirato e turbo, quest'ultimo fa da base anche al modello a GPL che è ottimizzato e più potente.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione SCe 65 65 CV Benzina Anteriore, cambio manuale TCe 90 90 CV Benzina Anteriore, cambio manuale TCe GPL 100 100 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale E-Tech Hybrid 140 140 CV Benzina/Elettrica Anteriore, cambio aut.

Renault Clio, le concorrenti con misure simili

Renault Clio si confronta con quasi tutte le vetture di segmento B, che si posizionano tra poco meno di 4 metri e 4,10. Qui la panoramica completa che include qualche eccezione.

Citroen C3: 3,99 metri

3,99 metri Dacia Sandero: 4,09 metri

4,09 metri Ford Fiesta: 4,05 metri

4,05 metri Hyundai i20: 4,04 metri

4,04 metri Kia Rio: 4,21 metri

4,21 metri Mazda2: 4,07

4,07 Nissan Micra: 4,00 metri

4,00 metri Opel Corsa: 4,06 metri

4,06 metri Peugeot 208: 4,05 metri

4,05 metri Seat Ibiza: 4,06 metri

4,06 metri Skoda Fabia: 4,00 metri

4,00 metri Toyota Yaris: 3,94 metri

3,94 metri Volkswagen Polo: 4,07 metri

