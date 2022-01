Renault propone per l’inizio del 2022 offerte su tutti i modelli della propria gamma, con formule di finanziamento rateale o di leasing anche per privati. Queste offerte, tuttavia, non durano per tutto il mese: ad esempio, l’attuale proposta Renault Easy sulla Clio a benzina scade il 17 gennaio.

Per una Renault Clio Zen TCe 90 CV il prezzo di partenza è di 13.600 euro, compreso touchsreen da 7” con collegamento agli smartphone. Con un anticipo di 4.100 euro, le rate mensili sono 36 da 99,40 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,18%), mentre la rata finale ammonta a 8.928 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta è valida solo con permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno sei mesi, e comprende alcuni servizi: finanziamento protetto, pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

Lo sconto di Renault ammonta a circa 4.850 euro, al quale si può aggiungere la valutazione dell’usato, se ha un certo valore. L’allestimento proposto per questa Clio non è alla base della gamma, né come dotazioni, né come motorizzazione; in più è positiva l’aggiunta nella rata di alcuni servizi importanti.

Svantaggi

L’offerta non dura per tutto gennaio, ma soltanto fino al 17 del mese; sono inoltre da calcolare gli oneri finanziari, a partire dai 300 euro più bolli da versare nella prima rata, o IPT e PFU non quantificati nell’esempio.

In sintesi