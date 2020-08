La nuova promozione Renault per agosto si chiama Best For You, e costituisce una novità rispetto alle condizioni applicate nel periodo di riapertura dopo il Coronavirus: non più quindi l’abbassamento di alcune rate a 1 euro, versate alla Protezione Civile, ma sconti sul listino che si sommano ai nuovi incentivi statali in vigore dal 1 agosto.

Uno degli esempi proposti è su un’auto che è attualmente la best-seller europeo, la Renault Clio, nell’economica versione alimentata a GPL, con un finanziamento che comprende anche servizi come Finanziamento Protetto e Pack Service.

La Renault Clio Life TCe 100 GPL, che costerebbe 17.100 euro, ha un prezzo di partenza ridotto a 11.600 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Nello sconto è compreso l’incentivo statale di 1.500 euro, e l’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 30/12/2010 e di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno 12 mesi.

Si pagano 2.350 euro di anticipo, e quindi 36 rate da 118,73 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,31%), più una rata finale di 7.866 euro, con un massimo di 45.000 chilometri e 0,10 euro per ogni km percorso in più.

Vantaggi

Accedendo al massimo degli incentivi, lo sconto sul listino diventa superiore ai 5.000 euro, che non è poco per una vettura ben diffusa come la Clio, anche in versione GPL.

Alzando la rata finale, le rate mensili sono piuttosto basse, ammontando a meno di 120 euro in tre anni; al termine si può decidere di considerare la rata come anticipo per una vettura nuova, magari mantenendo il valore della rata simile. Interessante anche l’offerta di servizi compresi nel finanziamento.

Svantaggi

Qualche spesa in più va considerata rispetto all’esempio: oneri finanziari, accessori o allestimenti, e anche l’incentivo statale previsto dal Decreto Rilancio, che non in tutti i casi prevede l’importo massimo di 1.500 euro.

A differenza di altre case concorrenti, qui è previsto un anticipo, e lo sconto ormai è concentrato sul listino, e non più anche sulle rate come in precedenza: meglio, quindi, un preventivo mirato anche attraverso il sito.

In sintesi