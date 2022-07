In Renault, un’interessante motorizzazione che impiega propulsori elettrici a supporto del motore termico a benzina è siglata E-Tech Hybrid: la versione da 145 CV che equipaggia la Clio è in offerta per tutto il mese di luglio.

Per la Renault Clio Equilibre E-Tech Hybrid il listino scontato è di 19.500 euro; con un anticipo di 5.600 euro, si versano 36 rate mensili da 149,06 euro (TAN 4,5%, TAEG 6,02%).

Al termine, l’ultima rata ammonta a 12.096 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione. Per questa offerta non c’è necessità di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Per un modello recente come la Clio E-Tech, questa offerta di Renault consente di dilazionare bene la spesa: l’anticipo di 5.600 euro può essere sostituito da un usato in permuta, e le rate mensili non superano di tanto i 150 euro, anche considerando le spese di incasso, grazie ad un TAN non troppo alto. Bene anche per i numerosi servizi inclusi nell’esempio.

Svantaggi

Anche in questo caso, che riguarda una modalità di finanziamento ben collaudata, è bene concordare i costi aggiuntivi e gli eventuali accessori in più sulle vetture che si possono ottenere in tempi più brevi.

In sintesi